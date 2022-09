Medvedev prijeti: Aneksija ukrajinskog teritorija bit će 'nepovratna'

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev kaže da će referendumi o aneksiji planirani za ukrajinski teritorij pod ruskom kontrolom trajno promijeniti političku kartu regije. "Nakon što se održe (referendumi) i nova područja postanu dijelom Rusije, geopolitička transformacija u svijetu poprimit će nepovratan karakter", napisao je u utorak Medvedev na Telegramu.

Rusija bi mogla upotrijebiti "sva sredstva samozaštite" nakon pristupanja teritorija, dodao je.

Separatisti u Donecku i Luhansku traže da se brzo održe referendumi o priključenju Rusiji u svjetlu ukrajinske protuofenzive koja je dovela do znatnih teritorijalnih dobitaka za Kijev, sugerirajući da bi zbog toga Moskva mogla snažnije se angažirati u ratu.

Foto: SPUTNIK/REUTERS Russian President Vladimir Putin and Prime Minister Dmitry Medvedev

Rusija je svoju invaziju djelomično opravdala navodeći potrebu za "oslobađanjem" regija Donecka i Luhanska.

U početku je ruska vojska uspjela osvojiti velike dijelove istočne i južne Ukrajine. Međutim, nedavno je Kremlj doživio težak poraz, a ruske su se postrojbe potpuno povukle iz područja oko drugog najvećeg ukrajinskog grada Harkiva nakon ukrajinske ofenzive.

Nova linija bojišnice koju su ruske trupe sada žurno izgradile duž rijeka Oskol i Severski Donjec također se koleba pod naletima ukrajinskih snaga, a probijanje te linije fronta omogućilo bi Ukrajincima zauzimanje dijelova Luhanska.

Zbog ofenzive su separatisti pozvali na održavanje referenduma o pridruženju Rusiji, usprkos činjenici da ruske postrojbe ne kontroliraju cijeli teritorij tih oblasti.

Moskva je anektirala Krim nakon sličnog referenduma 2014. koji nije međunarodno priznat.

Međutim, Kremlj se nada da će jače mobilizirati rusko stanovništvo, moguće čak i proglašavanjem izvanrednog stanja.

Ruska vojska u Ukrajini pati od nedovoljnog broja vojnika. Angažirana profesionalna vojska nema dovoljno resursa za rat koji Moskva naziva “specijalnom vojnom operacijom", ocjenjuje dpa.

