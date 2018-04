Medved o potezu Vojislava Šešelja: 'Apsolutno osuđujem taj divljački čin'

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u četvrtak je osudio trganje i gaženje hrvatske zastave te vrijeđanje članova saborskog izaslanstva u Beogradu, istaknuvši kako je taj divljački čin srbijanskog zastupnika u Narodnoj skupštini, ratnog zločinca Vojislava Šešelja, veliki problem kojeg Srbija mora riješiti, umjesto da njezini najviši dužnosnici "relativiziraju taj čin".

"Apsolutno osuđujem taj divljački čin, a nažalost to nije prvi put. Svjedočili smo nakon puštanja Šešelja iz Haaga što je činio u Srbiji - palio hrvatsku zastavu. Ono što je posebno zabrinjavajuće je iskaz, nakon presude prije nekoliko dana, da je posebno ponosan na ono što je činio u Hrvatskoj i da bi to ponovio. To je veliki problem Srbije koji mora riješiti", rekao je Medved prije sjednice Vlade.

Smatra kako iskazi najviših srbijanskih državnih dužnosnika nakon tog incidenta, zbog kojega je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odlučio prekinuti posjet saborskog izaslanstva Beogradu, nažalost relativiziraju taj čin.

"Očekujemo od njih da najozbiljnije shvate takvo ponašanje četničkog vojvode i ratnog zločinca. Radi se o zastupniku u srbijanskoj Narodnoj skupštini, osobi koja je osuđena za ratni zločin i osobi koja u konačnici konstantno čini takve incidente koji su usmjereni ka ponižavanju hrvatskih simbola i u konačnici hrvatske države", naglasio je Medved.

Vučićeva usporedba Šešeljeva divljaštva s pitanjem Mire Bulja je neusporediva

To što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ovaj incident usporedio s onim što je on doživio u Hrvatskoj, kada ga je Mostov zastupnik Miro Bulj upitao hoće li doći u Glinu i ispričati se Srbima koje je huškao 1995. godine, a branitelji su održali prosvjed kod Markova trga, ocijenio je neusporedivim sa Šešeljevim divljaštvom.

"Hrvatska je ozbiljna zemlja, vodi ozbiljnu politiku i to je apsolutno neusporedivo. Dakle, ovaj čin koji se jučer dogodio u Skupštini Srbije je zabrinjavajući ju smislu da ga Srbija mora shvatiti vrlo ozbiljno i moraju ga riješiti unutar svoje države", poručio je ministar hrvatskih branitelja.

Upitan očekuje li da će Srbija primijeniti zakon koji kaže da osobe osuđene na zatvorske kazne duže od šest mjeseci ne mogu sjediti u Narodnoj skupštini, Medved je kazao kako očekuje ozbiljno postupanje srbijanskih vlasti u odnosu na sva dosadašnja postupanja koja su kontinuirana, a ovaj incident nije izdvojeni slučaj.

Mišljenja je da se sastanak s hrvatskim parlamentarnim izaslanstvom trebao bolje organizirati kako se ne bi dopustio takav čin.