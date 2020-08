Medved: Nije mi bilo teško donijeti odluku o odlasku u Grubore

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je da mu je iznimno drago što je cijela Vlada danas bila u Kninu na središnjem obilježavanju obljetnice Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

– Raduje me da su sve poruke iz Knina upućene hrvatskom narodu bile usmjerene u jednom cilju, a to je optimizam i stvaranje ozračja za perspektivu Hrvatske, a poglavito ono što je dugi niz godina prisutno, a to je povjerenje – rekao je Medved u Dnevniku HRT-a.

Istaknuo je kako mu nije bilo teško donijeti odluku o odlasku u Grubore, gdje su pojedinci iz hrvatskih postrojbi počinili ratni zločin.

VIDEO Gotovina, Plenković, Reiner, Milošević u Kninu

– Ono što moramo učiniti dodatni napor jest upravo kroz uspostavu povjerenja odati počast svim civilnim žrtvama. Civilne žrtve i odavanje počasti njima je civilizacijski doseg i obveza svih nas da damo svoj doprinos kako bi i ti ljudi, koji su možda negdje i zaboravljeni kao žrtve, da naše društvo smogne snage i kroz odavanje počasti svim civilnim žrtvama Domovinskog rata, bez obzira na nacionalnu pripadnost, da pokažemo da je Republika Hrvatska danas kadra uspostaviti takve odnose koji garantiraju perspektivu za mlade naraštaje – rekao je Medved.