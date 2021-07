Međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj zatraži pet migranata dnevno

Po jedan otprilike svakih pet sati. Pet dnevno, ako želimo biti precizniji, odnosno 10.372 u posljednjih pet i pol godina, potrudimo li se biti posve točni. Brojke su ovo koje govore o broju migranata koji zatraže međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, a koje je podastrlo Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP). Od 2015. do sredine 2021., međutim, čak je 7125 postupaka izdavanja krajnjih rješenja obustavljeno, odbačeno ih je 709, dok ih je odbijeno 1093. Bacimo li se opet malo na računanje, vrlo lako dolazimo do brojke od tek 1445 ljudi kojima zahtjev za međunarodnu zaštitu nije “zapeo”, a usporedimo li to s početnom brojkom s početka teksta, zaključak je vrlo jasan. Pozitivno rješenje dobilo je tek deset posto ljudi.