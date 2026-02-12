FOTO Pogledajte hrvatske snajperiste u akciji: Na 'Lisičiću' nema promašaja

Pripadnici Vojno-obavještajne satnije Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske proveli su u prvom tjednu veljače intenzivno uvježbavanje snajperskih timova i izvidničkih desetina na strelištu „Lisičić“.
Foto: OSRH
Aktivnost je dio priprema za natjecanje snajperista i izvidnika koje će se održati u povodu Dana Gardijske mehanizirane brigade, ali i za natjecanje na razini Oružanih snaga RH.
Foto: OSRH
Tijekom tjedna naglasak je bio na povećanju preciznosti gađanja, koordinaciji timova, prikrivenom djelovanju te razvoju izviđačkih sposobnosti u složenim uvjetima. Vježbe su provedene danju i noću, u izrazito zahtjevnim vremenskim uvjetima, što je dodatno testiralo spremnost i prilagodljivost pripadnika.
Foto: OSRH
Unatoč nepovoljnim meteorološkim prilikama, ostvareni su izvrsni rezultati i visoka preciznost pogodaka, čime je još jednom potvrđena profesionalnost i borbena spremnost Gardijske mehanizirane brigade.
Foto: OSRH
Foto: OSRH
Foto: OSRH
Foto: OSRH
Foto: OSRH
