Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Poslušaj
Reci neću hrani u smeću

Kaufland donirao najveću količinu hrane do sada

Kaufland
Kaufland
VL
Autor
Promo
12.02.2026.
u 16:19

Kaufland Hrvatska k. d. donacijama hrane pokazao kako odgovoran pristup može imati stvaran učinak

Kaufland u Hrvatskoj već niz godina u sklopu projekta Reci neću hrani u smeću provodi sustavne aktivnosti usmjerene na sprječavanje bacanja hrane, i to kroz optimizaciju procesa u trgovinama i razvijene donacijske programe s registriranim posrednicima u lancu doniranja hrane.. Rezultati ostvareni u posljednjih sedam godina potvrđuju kontinuitet i učinkovitost takvog pristupa. Naime u tom je razdoblju donirano:
- više od 1700 tona voća i povrća - ova količina vitamina teži kao 85 punih šlepera koji bi, poredani jedan iza drugoga, stvorili kolonu dugu čak 1,5 kilometar
- preko 1 milijun i 120 tisuća komada pekarskih proizvoda - poslagani u niz, proizvodi bi činili traku dugu preko 160 kilometara što je jednako udaljenosti od Zagreba do Rijeke
- više od 500 tisuća prehrambenih proizvoda pred istekom roka trajanja - svaki stanovnik Splita, Rijeke, Osijeka i Zadra mogao bi dobiti po jedan proizvod.

U usporedbi s 2024., 2025. godine količina donacije pekarskih proizvoda i voća i povrća porasle su za 25%, dok je za broj doniranih prehrambenih proizvoda pred istekom roka trajanja zabilježen rast od čak 130%

Hrana koja završi kao otpad predstavlja gubitak vrijednih resursa, dok istovremeno raste potreba za pomoći najugroženijim skupinama društva. Upravo zato smanjenje otpada od hrane, precizno planiranje nabave, upravljanje zalihama i kontinuirano unapređenje suradnje s donacijskim partnerima postaju sve važniji dio održivog poslovanja.

Kao jedan od vodećih trgovačkih lanaca, Kaufland prepoznaje svoju odgovornost i nastavlja razvijati inicijative usmjerene na borbu protiv food waste-a te poticati odgovornije upravljanje hranom, svjestan kako su održive promjene moguće samo kroz kontinuiran i zajednički angažman.

Ključne riječi
Reci neću hrani u smeću Kaufland

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!