Medicinske sestre i tehničari na Akademiji izvrsnosti istražili kako glazba i empatija poboljšavaju život pacijenata s rakom

Kvaliteta skrbi za onkološke pacijente neraskidivo je povezana s empatijom, međusobnim razumijevanjem i interdisciplinarnim pristupom. To je zaključak Akademije izvrsnosti za medicinske sestre i tehničare u onkologiji – O.R.P.H.E.U.S. 2025., održane ovog vikenda u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Pod motom "Skrb s empatijom, znanjem i glazbom", okupili su se medicinske sestre i tehničari, psiholozi, muzikoterapeuti i drugi stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva, kako bi istražili potencijal glazbe kao nefarmakološke metode podrške u onkološkoj skrbi. Akademija spaja znanost, humanost i umjetnost u svrhu unaprjeđenja kvalitete života pacijenata.

"Osluškujući potrebe pacijenata, ali i naše vlastite profesionalne i ljudske potrebe, razvili smo novi oblik podrške – glazbu. Ova Akademija je više od edukacije; ona je prostor razmjene znanja, iskustva, zajedništva i razumijevanja", istaknula je Sandra Karabatić, moderatorica i organizatorica Akademije. Izaslanica ministrice zdravstva, Snježana Krpeta, otvorivši događanje, naglasila je ključnu ulogu medicinskih sestara i tehničara u postizanju kvalitetne i sigurne skrbi, posebno u onkologiji.

"Medicinske sestre su autonomni zdravstveni profesionalci, koji posjeduju specifična znanja i kompetencije te imaju značajnu ulogu u multidisciplinarnim timovima", istaknula je Krpeta. Specijalizacije iz onkološke zdravstvene njege istaknula je kao važan preduvjet za širenje kompetencija i jačanje profesionalne autonomije medicinskih sestara. Naglasila je da zdravstvena administracija prepoznaje snagu i doprinos sestrinstva, te da Ministarstvo zdravstva nastavlja podržavati sve projekte koji promiču izvrsnost, edukaciju i humanizaciju onkološke skrbi.

Akademiju su organizirali Udruga Jedra i Hrvatsko društvo onkoloških medicinskih sestara i tehničara (HDOMST), uz podršku TORAKS-a, HDIO-a, KBC-a Zagreb, Hrvatske komore medicinskih sestara i Ministarstva zdravstva RH. Panelisti su podijelili iskustva iz kliničke prakse, prepoznali snage i slabosti organizacijskih modela te definirali područja koja se mogu unaprijediti kako bi put pacijenta kroz sustav bio učinkovitiji, humaniji i sigurniji. Posebnu pažnju privukle su radionice o komunikacijskim vještinama pod vodstvom prof. dr. sc. Gabrijele Kisiček te predavanje dr. sc. Marije Pranjić (Harvard University & Boston Children’s Hospital) o ulozi muzikoterapije u onkologiji, koja može smanjiti stres, anksioznost, bol i emocionalno opterećenje pacijenata.

Projekt O.R.P.H.E.U.S. ("Glazbena intervencija kao podrška pacijentima oboljelima od raka") provodi se uz podršku brojnih partnera i donatora. Prva faza uključivala je koncert u KD Vatroslav Lisinski te snimanje originalnih skladbi hrvatskih skladatelja: Daria Cebića, Mimi Marjanović Gonski, Renate Novoselec, Mladena Tarbuka, Mateja Meštrovića i Alana Bjelinskog.