Zagrebački gitaristički Trio Elogio otvorio 21. Festival hrvatske glazbe u Beču. I oduševio Bečane

Dvadesetiprvo izdanje Festivala hrvatske glazbe u Beču, u organizaciji Platforme za kulturu i Kulturne udruge Cristoforium, otvoreno je u petak navečer koncertom za pamćenje zagrebačkog gitarističkog “Trija Elogio”, u velikoj dvorani bečke Ehrbar Saal. Tri virtuozna gitarista Petrit Ceku, Pedro Ribeiro Rodrigues i Tomislav Vukšić, podrijetlom iz tri države (Kosovo, Portugal i Hrvatska), koji nose zajednički pečat klase Darka Petrinjaka s zagrebačke Muzičke akademije, svojim su muziciranjem bečkoj publici upriličili nezaboravnu “glazbenu poslasticu”. Potvrda tome su ne samo dugotrajna aplauz i povici “bravo” fantastičnom Triju, nego i višestruki pozivi na “bis”. Trio Elogio bečki je koncert posvetio poznatom, prerano preminulom hrvatskom gitaristi i skladatelju Goranu Listešu (1961-2020).

Program je započeo fantastičnim obradama iz pijanističke literature baroknog talijanskog skladatelja Domenica Scarlattija, Sonatama K 24 i K 27 , koje potpisuje hrvatsko-kosovski gitarist Petrit Ceku, a završio je vještom obradom i izvedbom “Četiriju impromptusa, op. 90 D. 899 Franza Schuberta. Na programu su bila i djela Gorana Listeša, Fantazija br. 3, Ples mlinarice iz baleta “Trorogi Šešir” Manuela de Falla i “Pavana za preminulu princezu” Mauricea Ravela. Kako publika nije karizmatične gitariste puštala da odu s pozornice, Trio Elogio je nakon službenog dijela izuzetno zahtjevnog i raznovrsnog programa, publici na dar poklonio glazbeni dodatak - skladbu Roberta Schumanna. U svakom slučaju, kombinacija tehničke virtuoznosti, glazbene strasti i pun spremnik emocija trojice tehničko-izvođački gotovo savršenih gitarista, učinila ih je ljubimcima bečke publike, s kojom su sjajno komunicirali. Tri gitare bile su u petak navečer u Beču, jedan instrument. A to gitaristički znalci znaju da nije baš lako postići. To mogu samo gitaristi vrhunskih umjetničkih dometa.

Kao gitaristi Trija Elogio, koji najviše fasciniraju svojom međusobnom povezanošću i nadopunjavanjem, te nevjerojatnom lakoćom prebiranja po žicama. “Sjajan koncert zagrebačkog Trija, posvećen 5. godišnjice smrti hrvatskog gitarističkog velikana Gorana Listeša, kojim je otvoren 21. Festival hrvatske glazbe u Beču. Elogio je oduševio Bečane. Uspio je publici približiti širinu spektra zvukovnih mogućnosti gitare i svog vrhunskog muziciranja. To je dobra referenca i za sljedeća dva festivalska koncerta koji će se održati u Beču: 13. listopada nastupa u Staroj bečkoj Gradskoj vijećnici, u Salonu Bank Austria naš poznati tenor Krešimir Špicer, uz pratnju pijanista Lovre Marušića, a u utorak 14. listopada u prestižnom bečkom Konzerthausu, krovni koncert ovogodišnjeg Festivala - dvije renomirane hrvatske glazbenice, violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Martina Filjak, koje ne treba posebno predstavljati”, rekao je nakon koncerta za Večernji list umjetnički voditelj Festivala hrvatske glazbe u Beču Josip Nalis, dodavši: “Hvala svima koji nam financijski pomažu u promociji hrvatske glazbe i glazbenika u Beču: Turističkoj zajednici Grada Zagreba, Gradu Zagrebu, Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, hrvatskom Veleposlanstvu u Austriji, te lokalnim partnerima”. “Oduševljen sam reakcijom bečke publike.

Publika je bila divna i pažljiva. A akustika u dvorani sjajna, najbolja do sada, bez obzira gdje sam nastupao. Ovo večeras bilo je stvarno bajkovito okruženje. Posebna čast mi je bilo nastupiti u Beču, gradu bogate kulturne i glazbene povijesti”, rekao je za Večernji list nakon koncerta gitarist Trija Elogio Tomislav Vukšić, inače izvanredni profesor na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je niza nagrada na hrvatskim državnim i međunarodnim gitarističkim natjecanjima. “Večeras nam je bilo važno predstaviti tri posebna djela gitariste i skladatelja Gorana Listeša. To je bio centralni dio koncerta, a sve ostalo je oko toga nadograđeno. Veseli me lijepa refleksija bečke publike, koja je prepoznala što nam je važno. A to je, predstaviti na najbolji mogući način hrvatsku kulturu i glazbu u inozemstvu. Zato nam je posebna čast bila da nam je pružena prilika da upravo Trio Elogio otvori ovogodišnji Festival hrvatske glazbe u Beču. I dade svoj doprinos glazbenom povezivanju Hrvatske s Bečom”, rekao nam je nakon koncerta višestruko nagrađivani hrvatsko-kosovski gitarist Petrit Ceku iz Trija Elogio, koji je ostvario i bogatu glazbeničku karijeru, osvojivši slušateljstvo i glazbenu kritiku ne samo u Hrvatskoj nego diljem Europe, Sjeverne Amerike i šire. “Obožavamo Schuberta i Schumanna, čija je glazba povezana. Večeras smo očito uspješno pokazali da i obrade iz pijanističke literature na gitari kvalitetno i dobro zvuče”, istakao je Ceku, koji je zajedno s Vukšićem i Rodriguesom dobio pregršt čestitki i pohvala. “Sjajan koncert, vrhunski glazbenici i vrhunski sastavljen program”, rekla je za Večernji list na kraju koncerta referentica za kulturu i obrazovanje u Veleposlanstvu RH u Beču Katarina Dorkin Križ.