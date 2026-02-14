CIA objavila video na mandarinskom jeziku. Želi regrutirati kineske vojnike

CIA (američka Središnja obavještajna agencija) objavila je video na mandarinskom jeziku kojim želi regrutirati kineske vojnike, piše The Guardian. Ovime američka tajna služba želi iskoristiti nestabilnosti u Narodnooslobodilačkoj vojsci Kine nakon niza čistki u vrhu vojnog sustava. Video, objavljen na YouTube kanalu CIA-e u četvrtak, nosi naslov The Reason for Stepping Forward: To Save the Future (Razlog za istupanje: Spasiti budućnost).

U njemu je prikazan izmišljeni vojni kineski časnik koji kontaktira CIA-u nakon što se razočarao u vlastite vođe. U glasovnoj naraciji vide stoji: "Ovo je svijet koji poznajem, obrana domovine i zaštita naroda. No iz dana u dan, istina postaje sve očitija: ono što vođe doista štite jesu njihovi vlastiti interesi.” Časnik kasnije kaže kako nije mogao dopustiti da " njihovo ludilo bude dio budućnosti moje kćeri.” Ovo je peti put da je američka tajna služba objavila video na mandarinskom jeziku. Prvi takav video objavljen je u listopadu 2024. godine.

Direktor CIA-e, John Ratcliffe, rekao je za Reuters da su videozapise vidjeli mnogi kineski građani, unatoč činjenici da je YouTube zabranjen u Kini. Korisnici interneta mogu pristupiti blokiranim stranicama pomoću specijaliziranog softvera za zaobilaženje kineskih internetskih kontrola. Prošle godine na kineskim društvenim mrežama pojavio se lažni video na engleskom jeziku, generiran umjetnom inteligencijom, koji je koristio isti format kako bi ismijavao život u SAD-u, gdje "elite s Wall Streeta manipuliraju financijama”.

Narodnooslobodilačka vojska se nalazi u krizi nakon što je kineski predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Xi Jinping prošlog mjeseca naredio istragu protiv najvišeg generala zbog sumnje na korupciju. Čistka Zhang Youxia, nekoć smatranog Xijevim najbližim vojnim saveznikom, izazvala je šok u zapadnim obavještajnim agencijama. Pod istragom je i Liu Zhenli, član Središnje vojne komisije, najvišeg upravljačkog tijela vojske.