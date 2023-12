Martin Scorsese ne zaslužuje Oscara, ali Mladen Zelenika zaslužuje Nobela

SPALJENA MI JE DRAŽA OD SPAVAČA NA PODU Gavella (prosinac 2023.) ”Zagreb 2020” tandema Mihanović – Šovagović zdrmao me jače od potresa. Bilo je to “Kraljevo” našeg promašenog doba. U novoj praizvedbi dvojca Š-M “Spaljena” maestralno u foajeu voze slalom Jelena, Anja, Dijana i Martina. U ritmu Kafkinih snježnih kraljica i Zagorkinih spaljenih vještica. U tom skijanju im pomaže Sven Medvešek. Poput Gipsa.

Cijelo vrijeme Filip Šovagović lupeta po bubnjevima kao da svira bivšem austrijskom premijeru. Sve u svemu čudno i nezaboravno. U kafiću poslije predstave sugeriram Ferenčini, ravnatelju Gavelle, da ne ide u kino gledati “Ubojice cvjetnog mjeseca”.

– Scorsese ga razvlači do besvijesti. Film ne bi trebao trajati dulje od dvije čuke – obrazlažem.

– E ja se s tim ne bih složila. Film mi je fantastičan. I nimalo dosadan – reagirala je glumica Barbara Nola.

Mislim si, svatko ima pravo na svoj ukus. Na svoje mišljenje. Meni je jedna Formanova rečenica iz “Kose” jača od Scorseseova maratona o Indijancima. Evo citata: “Demokracija je kad bijeli čovjek pošalje crnog čovjeka da ubija žutog čovjeka, 20.000 kilometara daleko od svoje kuće, pod izgovorom da brani sigurnost svoje zemlje, koju je oteo od crvenog čovjeka.” Barbara dalje tvrdi da su DiCaprio i De Niro fantastični. Meni ni blizu kandidature za Oscara. Možda samo Lilly Gladstone. Sve ostalo, brate, dosadno. Onanira Martin do besvijesti. I nikako da svrši. Opet se Barbara ne slaže.

I Fec odluči da će u kino. Trebat će suhe hrane. I dosta tekućine. Možda poneki čvarak koji je trenutno vredniji od bitcoina. Volim Scorsesea, ali ne i njegov uradak u odlazećim godinama. Nije me oborio. Ni dodirnuo. Kao što me na Gavellinim večerima nije razvalila nagrađivana priredba “Što na podu spavaš”. Nešto slično, s piscem na sceni, već sam gledao u Fecovih “260 dana”. Fantazija. Hrpa nagrada. Plus ona Velikog hrvatskog glumišta. Opet se ekipa oko mene ne slaže. Dižu “Spavače” do neba. Izgleda da ti ja to baš dobro ni ne razumijem. To mi nekako dođe kao kad Šova udara u bubnjeve. Sviranje…

HERCEGOVAC KOJI JE ZADUŽIO ČOVJEČANSTVO Vodeni čarobnjak (prosinac 2023.) Ispred ribarnice, s vječitim osmjehom na licu, glumica Sunčana Zelenika. Supruga našeg kolege, fotoreportera Brune Konjevića. Moji trešnjevački susjedi i frendovi.

– Imali ste u Zagrebačku HNK praizvedbu “Slučaja vlastite pogibelji”. Samo nekoliko dana nakon promocije novog romana Kristiana Novaka. Brzi ste – započinjem spiku.

– Ma naša ti intendantica Senka Bulić radi čudesa – uzvraća Sunčica, uz napomenu da su sve predstave u siječnju rasprodane.

A onda je zagrlim i zadužim da pozdravi roditelje, moje drage prijatelje Mladena i Višnju.

– O starom su ti snimili dokumentarac – pohvali se.

A meni prosvijetli ono malo pameti koja polako hlapi. Vrijeme je. Pomislim. Pa taj sijedi Hercegovac. Sveučilišni profesor. Rudarski inženjer. Moj prijatelj. Zaduži cjelokupno čovječanstvo. Darovao je milijunima ljudi ono najbitnije za život. Vodu. Vijetnamci su ga uvrstili u svoju nacionalnu enciklopediju.

– Kad sam prvi put, kao savjetnik UNICEF-a, došao u Vijetnam, moji prethodnici su radili 6000 izvora vode. Za tri milijuna dolara. Povećao sam to na 40.000 izvora. Za iste pare – kaže prof. Zelenika.

Pronalazio je izvore pitke vode u Sudanu, Libanonu, Pakistanu… Ma po cijelom svijetu su pumpe profesora Zelenike. Pogotovo tamo gdje su vapili za vodom. Postoji fotka na kojoj je markantni Hercegovac s Oskarovkom Audrey Hepburn.

– Kao ambasadorica UNICEF-a došla je u Vijetnam i tražila me da joj otkrijem tajne potrage za vodom – objašnjava.

Iza Mladena, koji uživa u penzionerskim aktivnostima, ostalo je više od 100.000 izvora pitke vode. Milijuni ljudi imaju pristup tom eliksiru života zahvaljujući Hrvatu, Hercegovcu, mom prijatelju Mladenu Zeleniki.

UNICEF je dobio Nobelovu nagradu. Za sve ono što je učinio za čovječanstvo dao bih je, da mogu, i Zeleniki. Zaslužio je on sve nagrade koje postoje. Kamo god je stupio nogom, ostavio je iza sebe bolji svijet. Pun izvora vode.

POVEZANI ČLANCI:

ZBOG MOJE ŠALE U VEČERNJAKU ZAMALO DOBIO OTKAZ Pavlova Vas (prosinac 2023.) Oni pametni i avanturama skloni španciraju po adventima. Guše se u kobasicama. Purger burgerima. Kuhanom vinu. Skupim fritulama. Moja ekipa, žderanju i vinu sklonija, posvetila se janjcu na ringišpilu. Nakon hampera mladog vina otpiru nam se gupčeki. Glasnice otkrivaju tajne.

Tako mi prijatelj Željko Šplajt, bivši šef pravne službe u Hrvatskim vodama, nakon puno godina otkri kako je zbog mog teksta u Večernjaku zamalo dobio otkaz. Ponekad sam znao odlutati do Voda na vino. Taj dan su me Tončo Malenica i Šplajt dočekali s buteljama na gotovs.

– Pajdo, ako ministrica Ingrid Antičević može svečano otvarati lift, onda i mi možemo otvoriti koju buteljicu – najavio je cugu Pajdo.

Meni to bi duhovito. Sve objavim. A za nastavak priče saznam na janjetini.

– Zvao me generalni, otvorio Večernjak i konstatirao da se rugam ministrici. Reče da malo pripazim jer bih mogao dobiti nogu – priča mi Šplajt.

Tko bi rekao da jedna bezazlena šala može hititi čovjeka s posla. Skoro ga vino odnese iz Voda. S nama na glavuši, rebarcima i plećki poznati odvjetnik Selim Šabanović koji je bio mentor i učitelj nažalost pokojnom Kreši Krsniku. Trenutno s Krešinim sinom Selim vodi njegovu kancelariju.

– Krešo mi je pričao da Slobodan Đurović Kardinal čuči u istražnom zatvoru u Remetincu već godinama. Tvrdio mi je kako bi bio pušten na slobodu samo da kaže imena naručitelja ubojstva Ive Pukanića – započnem dijalog.

– Mislim da postoje realni izgledi da Đurovića brzo oslobode – zagonetno mi je uzvratio Selim.

Nije ulazio u detalje. A ja o toj priči znam podosta. Andrija Jarak u svojim je zanimljivim “Dosjeima” aktualizirao slučaj. Ali se pogubio i krenuo krivim smjerovima. Trebao je bolje poslušati Pukijevu suprugu i kćerku. One su decidirano tvrdile da je naručitelj iz Hrvatske. Možda su bliže istini. I sam dijelim njihovo mišljenje.

Ima sjajna i uzbudljiva priča koju ću napisati iduće godine u “Putnim pićima”.

Nakon toga svima će biti jasno da Crna gora i Crnogorci s likvidacijom Ive Pukanića nemaju ama baš nikakve veze.

Tko je naručitelj? Ne znam!

Ali znam tko nije. I zašto nije.

No o tome, kako rekoh, druge godine.

Ma kamo ja to odlutah uz slatku janjetinu.

– Kupi mi deset litara bijelog – prešalta mi misli Goran Grgić.

Nije s nama zbog proba u HNK.

Javlja se i Vlado Marinčić, harmonikaš Paganini benda s narudžbom mladog vinčeka.

Paganinci i Tvrtko Stipić nisu s nama jer svakodnevno cvrkuću. Eventi, domjenci, veselice.

Za njih je prosinac vrijeme berbe.

Fale nam.

Bit će dana.

Za megdana.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Navijači Hajduka dobili tužbu protiv Zdravka Mamića, mora im platiti odštetu