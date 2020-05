Situacija glede pandemije koronavirusa u Hrvatskoj je izvrsna, ocijenila je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti gostujući večeras u Otvorenom.

- Nažalost danas je jedna osoba preminula, ali još uvijek imamo nizak postotak smrtnosti u odnosu na broj stanovnika i u odnosu na većinu drugih zemalja. Iako svaki izgubljen život je nešto što je neprocjenjivo, ali virus je većinom napadao najosjetljiviju populaciju, dodala je Markotić.

Profesorica Markotić navela je da je bila važna i brzina uspostavljanja dijagnostike i što su epidemiolozi promptno bili na terenu za svaki novootkriveni slučaj, kao i zajedništvo između struke, medija, naroda, Vlade i svih ostalih.



- Svi smo bili kao jedno i zato imamo sjajne rezultate, kazala je Markotić.

Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti (HZJZ) kazao je da ne bi rekao da je virus nestao, ali ne cirkulira u populaciji u Hrvatskoj. - Sada imamo samo oboljele, rekao je.

U emisiji su gostovali i molekularni biolozi Ivan Christian Kurolt i Gordan Lauc koji su istaknuli da se o ovom virusu i dalje vrlo malo zna.

- Dosta toga se još ne zna, neke viruse istražujete desetljećima i još uvijek niste sve otkrili. Ima tu još uvijek dosta stvari za raditi. Saznali smo da se ne širi respiratorno, a toga smo se na početku dosta bojali. To znači da se virus puno lakše širi kroz populaciju. To je nešto što olakšava rad. To je nešto što nama najviše znači, pojasnio je Kurolt.