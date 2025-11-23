VIDEO Thompson poslao poruku zagrebačkom gradonačelniku: 'S ponosom ću pjevati...'

"Prošle su 34 godine otkako sam snimio pjesmu 'Bojna Čavoglave', započeo je svoju objavu na Facebooku pjevač Marko Perković Thompson. Rekao je kako nije mogao slutiti da će ta pjesma živjeti sve ove godine. "Istina ona je nastala u najtežim trenucima Domovinskog rata, dizala je moral i davala nadu hrvatskom narodu. Danas je ona jedan od simbola Domovinskog rata i budi uspomene na vrijeme kada se stvarala hrvatska država", rekao je Thompson. "Radi licemjerja nekih medija, moram podsjetiti sve da je pjesma 'Bojna Čavoglave' za vrijeme rata i u poslijeratnom razdoblju bila najemitiranija na svim hrvatskim medijima. I bila prihvaćena od svih. Danas glavni mediji to ignoriraju, što je u najmanju ruku nekorektno", upozorio je. Rekao je kako je razmišljao da se 'Bojna Čavoglave' izvodi samo u prigodama kada se obilježavanja važnih i značajnih datuma.

"Razmišljao sam da pjesmu Bojna Čavoglave' ne uvrštavam u redovni repertoar koncerata mojih turneja, jer je prošlo vrijeme rata, takvog dizanja morala, 'bacanja bombi', 'tjeranja bandi'... Smatrao sam da je to bila moja razumna odluka, jer je rat gotov i okrenuo sam se drugim temama, poput ljubavi prema našim vrijednostima, životnim, duhovnim i povijesnim temama. Rezultat te odluke su moji albumi 'Geni kameni', 'Vjetar s dinare', 'E moj narode', 'Bilo jednom u Hrvatskoj', 'Ora et Labora' i 'Hodočasnik'", izjavio je popularni pjevač. Nastavio je kako je svjestan da je određenim strukturama i pojedincima te pjesma uvijek bila sporna, "kao što im je sporna i neovisna demokratska država. Ali, očito u tim vremenima nisu imali hrabrosti iznositi te stavove, već su se kukavički pritajili. Nakon Domovinskog rata su izašli iz rupa i postali progonitelji svih vrijednosti na kojima počiva hrvatska država i hrvatsko društvo", rekao je.

"Temelj hrvatske države je Domovinski rat. Domovinski rat ima svoje simbole, među kojima je i pjesma 'Bojna Čavoglave'. Napadajući te simbole, napadaju sam Domovinski rat i temelje hrvatske države. Pjesma koja je nekad ujedinjavala narod postala je trn u oku onih koji bi najrađe izbrisali ono što ona simbolizira", dodao je.

"Žestoki progon počeo je prije 20 godina. Pokrenuta je prava hajka, organizirana od nekih osoba iz javnog i političkog života, i pojedinih novinara. I krenuli su rušiti pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Taj medijski linč i lavež bijesnih pasa promijenili su moju odluku", rekao je. Kaže kako ju je zbog otpora svima koji negiraju Domovinski rat uvrstio u svoj redovni repertoar. "Pjesma je godinama prolazila kroz kalvariju".

"Bila je napadana, osporavana, i na kraju završila na sudu. Visoki prekršajni sud donio je presudu i potvrdio legalnost pjesme 'Bojna Čavoglave'. Vjerovao sam da će nakon presude prestati neopravdani napadi. S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na koncertima. Izveo sam je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri koji je pokazao zajedništvo i snagu hrvatske mladosti i većine hrvatskog naroda", naglasio je.

"Vjerovao sam da je nakon tog koncerta kraj osporavanjima i da će moja glazba napokon ući u mirnije vode. Nakratko se činilo da će tako biti. No, sve ljepote i emocije tog koncerta, pokušali su neki, uključujući i zagrebačku vlast, iskompromitirati i prikazati kao fašistički skup, tobože zbog izvođenja pjesme 'Bojna Čavoglave'", rekao je.

Time su,ne samo ignorirali presudu Visokog prekršajnog suda, nego i manipulirali javnošću lažima o odluci Ustavnog suda tvrdeći da je pjesma zabranjena, što nije istina. Ustavni sud se nikada nije očitovao pjesmi 'Bojna Čavoglave', niti o presudi Visokog prekršajnog suda", ustvrdio je. Dodao je kako je Visoki prekršajni sud donio presudu u kojoj stoji "kako ništa u sadržaju pjesme nije sporno i ne krši zakon".

"Zagrebačka vlast je uzela stvar u svoje ruke. Ne priznaje niti Visoki prekršajni sud, niti njegovu presudu. Stavila se ulogu suca i tužitelja. Je li to moguće u pravnoj državi? Gdje je legalizam?", upitao se Thompson. "Zato moram dodati da je odluka zagrebačke vlasti da mi zabrani nastupe u gradskim prostorima čista diskriminacija i izravno kršenje mog ustavnog prava na rad, ali i prava svih onih koji sa mnom rade. Povrijeđeno je pravo svih građana Zagreba da slušaju i gledaju ono što sami žele", ustvrdio je.

"Nazvati preko pola milijuna ljudi fašistima može samo zločesti bolesni um. Zagrebački gradonačelnik mi je putem medija poručio da ako 27. prosinca izvedem pjesmu 'Bojna Čavoglave', neću više moći nastupiti u gradskim prostorima. A ja njemu ovim putem poručujem da ću 27. prosinca u Zagrebu u Areni s ponosom pjevati pjesmu 'Bojna Čavoglave'", rekao je.

"Onako kako smo je pjevali od 1991. do danas. Želim napomenutim svima onima koji ne znaju, ja sam 1991. bio pripadnik Zbora narodne garde, a i pripadnik HOS-a koji je u svom znaku imao pozdrav 'Za dom spremni'. Pod tim znakom sam skladao pjesmu 'Bojna Čavoglave', pod tim znakom sam se borio i pod tim znakom sam bio spreman umrijeti za Hrvatsku, a i danas sam. U javnosti se s razlogom raspravlja o njihovom protuzakonitom divljaštvu i sektaškom ponašanju. Ja ne pristajem da mi neka sekta određuje što smijem, a što ne smijem", zaključio je Thompson.