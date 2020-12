Marko Jelić: Neću se više kandidirati za gradonačelnika Knina

Gradonačelnik Knina Marko Jelić, doktor molekularne biologije koji je prije četiri godine pobijedio HDZ i definitivno svojim staloženim porukama bio osvježenje na hrvatskoj političkoj sceni, neće se kandidirati za novi mandat na čelu grada. S njime razgovaramo o tome je li to kraj njegove političke karijere, o nezaobilaznoj temi odnosa Hrvata i Srba, prošlosti i perspektivi Knina.

Je li istina da više ne želite biti gradonačelnik Knina?

Istina je da se više neću kandidirati za gradonačelnika našeg grada, no i prije nego što sam izabran govorio sam da ću biti samo jedan mandat. Čovjek jedan upravljački, menadžerski posao ne bi trebao raditi dulje od 4 do 6 godina jer postane zasićen sustavom i polako mu nestane konstruktivnosti i ideja. Osim toga, ako ste negdje predugo, počinjete formirati sustav da služi vama, a u biti vi trebate biti njegov održavatelj i provoditelj onog što je za zajednicu najbolje. Tako da promjenu smatram bitnom, i za napredak društva i sebe osobno, jer kad shvatim kako sve funkcionira i ispravim ono što nije, po meni, dobro te sustav postane samokorektivan, tada idem dalje u novo učenje iz novih izazova.

Smijenili ste HDZ u Kninu, došli na vlast iza Josipe Rimac i njezina zamjenika... Kakav je Knin ostavio HDZ i kako komentirate sve ove optužbe na račun bivše kninske gradonačelnice?

Ne želim ulaziti u bilo kakvu kritiku bivše vlasti, nama su građani povjerili upravljanje gradom radi bolje budućnosti, a ne da se kontinuirano osvrćemo u prošlost. Volim reći da mi na ovim našim prostorima koračamo u budućnost unazad jer stalno nam je pogled u prošlosti, a to nije pravi put i pravi način. Želim istaknuti da je moralni neuspjeh pojedinca u suštini neuspjeh društva jer nije reagiralo na vrijeme i spriječilo daljnju štetu. Tako da smo svi odgovorni za događanja oko nas.

Kakav je odnos države prema Kninu, jeste li dobili podršku u projektima, što je s vojarnama, njih unatoč zahtjevu da se prepišu na Grad za potrebe turizma niste dobili?

Sa središnjom državom imamo korektan odnos i posebno ističem fiskalno izravnanje koje je našim sredinama donijelo ozbiljnu fiskalnu snagu da djelujemo u sredinama u kojima smo izabrani, i na lokalnoj razini to je imalo najveći učinak u zadnjih 30 godina hrvatske državne neovisnosti. Nažalost, epidemija nas je vratila unazad i priljev tih sredstava se smanjio te se nadam da će Ministarstvo financija naći način da osigura njihov dotok u približnim iznosima kao i dosad. Što se tiče vojarni i druge državne imovine, tu je situacija uistinu nezadovoljavajuća jer ta imovina sustavno propada i zakočeni smo u razvoju. Od početka mandata pokušavamo riješiti da se bivša vojarna Krka uknjiži na Grad, izradili smo dosta dokumentacije, no uvijek treba još nešto. To je minimalno 30-ak radnih mjesta i možda 100.000 posjetitelja ako se otvori ulaz u Nacionalni park Krka koji je planiran na tom mjestu. Posebno žalosti da postoji zaključak Vlade RH o dodjeli navedene nekretnine i to se ne rješava, a ljudi odlaze iz Knina tražeći egzistenciju drugdje.

Nezaobilazno pitanje su i međunacionalni odnosi. Jedan ste od prvih prognanih Kninjana, kuća vam je minirana jer ste Hrvat, a opet, čim ste postali gradonačelnik, pozvali ste Srbe da se vrate u Knin.

Svi smo mi građani ove države i neosporno volimo zemlju na kojoj obitavamo. Brojni su izazovi oko nas i pred nama, stoga ako zajedničkim snagama ne povučemo u istom smjeru, izgubit ćemo sve to. Ne smijemo zaboraviti što smo doživjeli i zašto je do toga došlo tako da ne ponavljamo pogreške, povijest je važna jer nas uči da ne ponavljamo pogreške, a budućnost je ono kamo trebamo ići. Zadovoljan sam razinom empatije koju imamo u našem gradu i da nemamo sukoba koji su utemeljeni na nacionalnoj ili vjerskoj osnovi. Mi smo civilizirano društvo koje prihvaća i mislim da smo tu načinili vrlo bitne iskorake kojima smo promijenili čitavu paradigmu odnosa između Hrvata i Srba u Hrvatskoj, pa i šire.

Kakva je uopće budućnost Knina, gospodarska, demografska?

Polako se oporavljamo i demografski jer smo usporili iseljavanje ljudi iz našeg grada, čak imamo i povratak, što je dobro, no to je povezano s nestankom apatije jer ljudi vjeruju da ovdje nešto znače. Druga stvar je gospodarstvo u koje ulažemo značajna sredstva pa se i ono polako oporavlja. Volio bih da je brže, no uvijek nas nešto vrati desetljeće unazad. Tako je sad s COVID-19. Resursi su ozbiljni i moramo ih održivo koristiti, što i činimo. Važno je da država popusti neke stvari i smanji birokraciju, ali je bitno i da poduzetnici poštuju svoje obveze i tada ćemo ići naprijed.

Bili ste najavljeni kao dio ekipe “s imenom i prezimenom”... Gdje ste sad i koji su vam planovi?

To je, nažalost, završilo na način da smo mi iz Dalmacije izgubili povjerenje u nešto što smo osmislili i zalagali se, za slobodu mišljenja, i pokazali vlastitim primjerom da se to može provesti u djelo. No to je za mene gotova priča i dobra životna škola. Do kraja mandata sam na mjestu gradonačelnika Knina, a poslije ćemo putem koji Bog upravi.

Šuška se da ćete se kandidirati za šibensko-kninskog župana?

To se provlači već nekoliko godina kroz polujavni prostor. Nisam donio odluku o nastavku političkog djelovanja tako da mogu samo citirati Psalam 23:3 „Stazama pravim On me upravlja radi imena svojega.“