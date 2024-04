Marina Lovrić Merzel pravomoćno osuđena na šest godina: Oduzet joj stan, državi mora dati 90.000 eura

Visoki kazneni sud (VKS) Republike Hrvatske odredio je šest godina zatvora bivšoj SDP-ovoj sisačko-moslavačkoj županici Marini Lovrić Merzel, uhićenoj 2014. godine, odlučivši tako o njenoj žalbi i žalbi USKOK-a, objavljeno je na internetskim stranicama Visokog kaznenog suda. Na zatvorske kazne osuđeni su i ostali okrivljenici: njen nećak Dalibor Rožanković, Bernard Popec – vlasnik tvrtke od kojeg je županija kupila nekretninu za službu Hitne pomoći te Silvio Kobeščak, direktor tvrtke koja je kupila, u ime Željka Žužića, tvrtku Ceste Sisak od županije, a za što je županica primila mito.

Marini Lovrić Merzel je kazna smanjena za jednu godinu, ali će se za jedno kazneno djelo morati ponoviti suđenje. Oduzet joj je stan te će morati državi dati više od 90.000 eura. Daliboru Rožankoviću kazna zatvora od godine i pol preinačena u devet mjeseci uvjetno, te devet mjeseci koje će morati odslužiti. Velikogorički tajkun Željko Žužić sklopio je ranije nagodbu s USKOK-om i dobio godinu dana zatvora za davanje mita, uvjetno na pet godina.

Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu osuđeno je četvero optuženika zbog ukupno 13 kaznenih djela počinjenih u vezi s privatizacijom Cesta Sisak d.o.o., izgradnjom Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, imenovanjima članova Savjeta županice, sklapanjima ugovora o djelu na teret proračuna Sisačko-moslavačke županije, plaćanja stranačkih i privatnih troškova javnim novcem županije te neplaćanjem privatnih troškova svadbene svečanosti.

Visoki kazneni sud je djelomično prihvatio žalbu optužene Marine Lovrić Merzel i optuženog Dalibora Rožankovića. Žalbe USKOK-a zbog odluke o kazni te žalbe optuženika Silvija Kobeščaka i Bernarda Popeca su odbijene.

Presudom Visokog kaznenog suda optužena bivša županica pravomoćno je osuđena zbog četiri kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, jednog produljenog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti te po jednog kaznenog djela primanja mita, pranja novca, krivotvorenja službene isprave i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Osuđena je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju šest godina u koju joj je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru.

"Izrečena jedinstvena kazna zatvora je adekvatna i njome će se ostvariti ciljevi specijalne i generalne prevencije. Respektirajući brojnost i raznovrsnost kaznenih djela, njihovo trajanje i različite načine izvršenja nema mjesta odmjeravanju blaže jedinstvene kazne zatvora. Cijeneći protek vremena od počinjenja tih djela i obiteljsko stanje optuženice nema mjesta ni odmjeravanju kazne zatvora u duljem trajanju. Imovinska korist koju je optuženica ostvarila počinjenjem kaznenih djela uračunata je u nesrazmjer u imovini za koju ona i članovi njezine obitelji nemaju pokriće u zakonitim prihodima. Time je od optuženice, pored stana i opreme kupljenih primljenim mitom, sada oduzeto 90.481,45 EUR (681.732,46 kuna)", pojasnili su iz Visokog kaznenog suda.

Visoki kazneni sud je djelomično prihvatio žalbu optužene Lovrić Merzel u odnosu na jedno kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, kojim je optuženici stavljeno na teret plaćanje privatnih troškova javnim novcem županije. U tom dijelu prvostupanjska presuda je ukinuta te je predmet u tom dijelu vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odluku. U ponovljenom postupku prvostupanjski sud s posebnom pažnjom treba razmotriti podatke u spisu u pogledu optuženičinih tvrdnji da su pojedini troškovi bili učinjeni u vezi sa službenim putovanjem ili službenim prilikama.

Djelomično je prihvaćena i žalba Dalibora Rožankovića te je u pogledu ovog optuženika preinačena prvostupanjska presuda u odluci o kazni. Time je optuženik Dalibor Rožanković pravomoćno osuđen zbog pranja novca. Visoki kazneni sud je prihvatio po prvostupanjskom sudu izrečenu kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci, ali je optuženiku izrekao djelomičnu uvjetnu osudu. Time će se izvršiti polovica izrečene kazne, a druga polovica se neće izvršiti, ako optuženik u roku pet godina ne počini novo kazneno djelo.

"Izrečena kazna je adekvatna. Optuženik je dobro znao da svojim djelom prikriva optuženicu Lovrić Merzel, u to vrijeme istaknutu političarku i lokalnu dužnosnicu, kao pravu vlasnicu nekretnine. Međutim, respektirajući istodobno protek vremena od počinjenja kaznenog djela, ali i optuženikove obiteljske prilike i činjenicu da je njegova kriminalna angažiranost nesumnjivo jednim dijelom bila uvjetovana obiteljskom povezanošću, ovaj drugostupanjski sud nalazi da je primjereno i adekvatno primijeniti djelomičnu uvjetnu osudu", pojašnjava VKS.

Optuženi Silvio Kobeščak sada je pravomoćno osuđen zbog pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti prilikom privatizacije Cesta Sisak d.o.o. na kaznu zatvora u trajanju jedne godine.

"Pomagačke radnje optuženog S. Kobeščaka bile su neophodne da bi djelo bilo dovršeno, jer bez njegove koordinirane aktivnosti optuženoj Lovrić Merzel ne bi bilo moguće počiniti kazneno djelo tijekom privatizacije Cesta Sisak d.o.o. Ovaj optuženik je osoba srednje životne dobi s adekvatnim životnim i poslovnim iskustvom. Zato je neprihvatljiva teza da je bio pod utjecajem stvarnog vlasnika tvrtke, ujedno i davatelja mita pa da mu zbog toga treba odmjeriti blažu kaznu. Uostalom, kazna zatvora u trajanju od jedne godine, na koliko je osuđen predstavlja ujedno posebni zakonski minimum za to djelo. S druge strane, ovaj drugostupanjski sud nalazi da je izrečena kazna adekvatna i da nema mjesta ni strožem kažnjavanju, posebice respektira li se protek vremena od počinjenja kaznenog djela i ranija neosuđivanost optuženika", stoji u objašnjenju VKS-a.

Optuženi Bernard Popec sada je pravomoćno osuđen zbog poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti prilikom izgradnje Zavoda za hitnu medicinu na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci.

"I kazna ovom optuženiku je adekvatna. Neovisno o tome što prvostupanjski sud nije naveo da je optuženi Bernard Popec oženjen i otac dvoje djece, to je bilo razvidno iz njegovih osobnih podataka sadržanih u izreci pobijane presude. Te je okolnosti prvostupanjski sud očito i cijenio budući da je ovaj optuženik osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci, koja je tek nešto viša od posebnog zakonskog minimuma za to djelo. Respektirajući neosuđivanost optuženika i protek vremena od počinjenja kaznenog djela ali i da se kaznenim djelom okoristila pravna osoba kojoj je osnivač ovaj optuženik, za zaključiti je da nema mjesta ni blažem ni strožem kažnjavanju ovog optuženika", objavio je VKS.

U izrečene kazne zatvora na temelju članka 54. KZ/11. uračunato je vrijeme provedeno u istražnom zatvoru i to optuženoj Marini Lovrić Merzel od 1. travnja 2014. do 5. rujna 2014., optuženom S. Kobeščaku od 1. travnja 2014. do 8. svibnja 2014. i optuženom Bernardu Popecu od 1. travnja 2014. do 29. travnja 2014. Marina Lovrić Merzel je u zatvoru od 29. ožujka 2022. kad joj je Županijski sud u Zagrebu izrekao 7 godina zatvora.

