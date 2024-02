Tko je sin Marine Lovrić Merzel? Vodila se istraga protiv njega dok mu je mama bila županica

Rijetko tko može zaboraviti bivšu Sisačko-moslavačku županicu Marinu Lovrić Merzel koja je godinama unazad intrigirala javnost svojim privatnim i poslovnim životom. Još više je javnost zaintrigirala svojom zatvorskom presudom od sedam godina zbog niza malverzacija koje su joj se stavljale na teret. Bivša političarka tada nije mogla spregnuti emocije te se rasplakala kada je čula obrazloženje presude, a na teret joj tada stavljalo - primanje mita od sto tisuća eura, preplaćivanje zgrade Hitne pomoći za 5,6 milijuna kuna, neosnovano plaćanje savjetnika, fiktivno zapošljavanje obitelji i prijatelja, plaćanje privatnih zabava županijskim novcem, peglanje službene kartice i naplaćivanje posluge na svadbi Hrvatskim šumama te je po svim točkama proglašena tada krivom.

Kako bilo, svima je poznata ona narodna poslovica da jabuka ne pada daleko od stabla, a tako je i njezinu slučaju sa sinom Sašom Lovrićem protiv kojeg je policija 2014. godine, prema pisanju domaćih medija provela predistražne radnje. Naime, Saša Lovrić po struci je medicinski tehničar, a bio je zaposlenik Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije gdje je radio u vrijeme dok mu je majka bila županica. Prije toga radio je i u sisačkoj bolnici, također pod županijskom inherencijom.

- Policija je od nas zatražila evidenciju rada Saše Lovrića u posljednje dvije i pol godine. Zanimalo ih je s kim je radio, gdje je radio. Mi smo surađivali - kazao je za Večernji list ravnatelj Zavod dr. Tomislav Fabijanić. Naime, istraga se vodila oko spornog dežurstva i prekovremenih sati Saše Lovrića - koji je tada bio zaposlen kao voditelj tima Hitne medicinske pomoći u Sunji. U javnosti takve informacije prvi put pojavile su se sredinom 2014. godine. Iz njegovih izlista radnih smjena bilo je vidljivo da mjesečno ostvaruje i do 120 prekovremenih sati. Naime, u travnju 2014. Lovrić je odradio 276 plaćenih radnih sati, a dok je prosjek bio od 160 do 170 sati mjesečno.

Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu SMŽ tada su se žalili kako Lovrić ima privilegije na račun svoje majke, a mediji su tada istražili i podatak da je kao vozač Hitne u travnju iste godine odradio smjenu od 36 sati što nije smio - s obzirom na to da je vozio pacijente i bio odgovoran za mnoge ljudske živote. - Moja mama Marina Lovrić Merzel u potpunosti vjeruje u svoju nevinost i toliko je snažna osoba da je ništa neće pokolebati da to dokaže. Borit će se do zadnje kapi krvi. Jednostavno ona nije kriva i neće posustati. Zato izrazito dobro podnosi život u istražnom zatvoru - kazao je Saša Lovrić 2014. za Global, a to je ujedno bio i prvi javni istup, a on je majku išao viđati u Remetinec svaka dva tjedna.

Kada je Marina prvi put završila u zatvoru 2014. godine mediji su obožavali pisati o njoj. Saša je tada tvrdio kako nema ni traga istine u glasinama da je njegova majka psihički loše i da često plače. Tada je govorio da je dovoljno spretna da se snašla i u zatvoru, da ne plače, nego da izgleda vrlo svježe i da se fizički jako dobro osjeća. Tada je Marina na susrete s članovima obitelji dolazila bez šminke, ali joj je frizura uvijek bila postojana. - I doma je sama radila frizuru. Izgleda izvrsno - tvrdio je sin koji je vjerovao u majčinu nevinost.

Uz sina Sašu, redovito je posjećivao i suprug Mladen Merzel, majka Marija Sekulić, sestra Mira Bajić, koja je tada u sisačkoj bolnici radila kao čistačica i njezin sin Dalibor Rožanković – koji je s Marinom osuđen na godinu i pol zatvora.

U remetinečkom zatvoru 2014. godine nije bila ni malo povlaštena u odnosu na ostale pritvorenice, a ćeliju je tada dijelila s jednom gospođom s kojom je bila u korektnim odnosima. Budući da je komunikativna brzo se snašla i stekla krug ljudi s kojima se družila. Svakodnevno je išla u šetnju dva sata, a ostale zatvorske dane kratila je čitanjem. Saša je tada priznao i da Marina obožava kuhati pa je rado priskočila u pomoć zatvorskoj kuhinji.

- Mi smo mala obitelj, ali smo jako povezani i privrženi jedni drugima. Redovito joj dolazimo u posjete i ona zna da smo svi na okupu. Zna da nije kriva, i to u njoj budi osjećaj da će biti oslobođena. Svi smo uz nju, čiste glave, imamo srce i nemamo se čega bojati. Kad razgovaramo preko stakla, ona nikada ne pokazuje da joj je teško. Ni na što se ne žali. Čvrst je karakter. Njezina je majka, moja baka, iz Dalmatinske zagore. To su geni kameni koje je moja majka naslijedila. Zato ne daje ostavku na mjesto županice jer bi to bilo priznanje poraza - pričao je Saša Lovrić. Podsjetimo, Marina Lovrić Merzel prvi put je uhićena 1. travnja 2014. godine te je tada u istražnom zatvoru provela pet mjeseci, zbog sumnje da bi na slobodi mogla ponoviti kazneno djelo i utjecati na svjedoke.

