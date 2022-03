'Svi znamo tko joj je došao na pir. Preko muža je imala priču, ušla bi i u HDZ. Osjećala se moćno'

Nekadašnji suradnici osuđene bivše SDP-ove županice Marine Lovrić Merzel (60) danas ne žele komentirati presudu, no velika većina njih je i aktivno sudjelovala u procesu suđenja, kao svjedoci u postupku koji je doveo do jedne toga da je županica od danas ponovo u Remetincu gdje će čekati žalbeni postupak. Nepravomoćno je dobila sedam godina zatvora, što je jedna od većih kazni za hrvatske političare.



A Marina Lovrić Merzel uvijek je htjela najviše. Okupljala je najveće stranačke koalicije u kojoj su, s njom i SDP-om, u jednom trenutku bili i SDSS, te SRP i HSP, dakle i tadašnja krajnja ljevica i desnica. Sve to nije bila prepreka da svi oni glasaju za njene odluke u skupštini, uključujući i prodaju Cesta Sisak te kupnju auto salona iz optužnice, i time podržavaju populističku politiku Lovrić Merzel koja pri tome nije zaboravljala ni one koji su bili dio tih njenih koalicija. Mjesečno je šefovima i bitnim ljudima stranaka koalicije sjedalo po 5.000 kuna neto na račune za savjetovanje, a koje je danas presuđeno da je blo fiktivno.