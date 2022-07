Večernjem listu potvrđeno iz Vlade: Zdravko Marić odlazi na vlastiti zahtjev

Zdravko Marić, ministar financija i potpredsjednik Vlade odlazi iz tima Andreja Plenkovića i to na vlastiti zahtjev. Iako se o njegovu povlačenju šuška već neko vrijeme, informacija je držana u strogoj tajnosti, a sutra bi trebala biti službeno priopćena nakon sastanka užeg kabineta Vlade i, nakon toga, parlamentarne većine. Iako službenih izjava iz Vlade zasad nema, a Marić je u trenutku pisanja ovog teksta bio nedostupan, njegov je odlazak, kako doznajemo, osobne prirode i nema veze s političkom situacijom. Kako doznajemo iz izvora bliskih Mariću, ulaskom Hrvatske u eurozonu, za što se još samo čeka formalna potvrda Vijeća EU idući tjedan, Marić je ispunio svoje političke ambicije.

Zdravko Marić slovi kao jedan od najstručnijih i svakako spada među dva-tri najuspješnija Plenkovićeva ministra, s velikim iskustvom u funkcioniranju javne administracije i dobrim znanjem iz financija. Proveo je nekoliko krugova poreznog rasterećenja plaća i spustio stopu PDV-a za niz proizvoda i usluga. No, unatoč opetovanim pritiscima, ostao je dosljedan što se tiče porezne stope u turističkom sektoru. Marić je vješto balansirao i tijekom pandemije na način da ogromni transferi novca i potpore poduzetnicima koje je isplaćivala država nisu usporili proces konvergencije i na kraju je dobio zadovoljavajuću ocjenu Europske komisije i s fiskalnim deficitom i s javnim dugom te je zemlja danas nadomak eurozoni.

Jedna od Marićevih postignuća, reći će analitičari, zauzdavanje je proračunskog deficita i pokretanje trenda smanjenja javnog duga države, koji se multiplicirao od početka tisućljeća i pokretanja velikih infrastrukturnih projekata u cestogradnji. Na ruku su mu išli međunarodni financijski trendovi i ekspanzivna monetarna politika Europske središnje banke, što je znatno olakšavalo reprogram nagomilanog državnog duga i praktički beskamatno zaduživanje u posljednje dvije godine.

Video - Zdravko Marić: Situacija je kompleksna, teško je predvidjeti daljnje kretanje inflacije

No, neosporna je činjenica da je Hrvatska pod Marićevim fiskalnim kormilom službeno vratila investicijski rejting nakon punih šest godina taborenja u „junk“ zoni te da je danas prema međunarodnim rejting agencijama uživa najbolji investicijski i kreditni imidž u povijesti.

"Ovo je šlag na tortu. To je prvi efekt formalnog članstva u eurozoni", komentirao je Marić nedavnu najavu agencije Moody's da će nakon formalnog primitka u eurozonu Hrvatskoj podići kreditni rejting za dva stupnja. "To je potvrda da je naše članstvo u eurozoni više prožeto pozitivnim efektima. No i dalje smo u potencijalnoj opasnosti od recesije", kazao je.

Više puta je, međutim, bio na udaru kritika zbog pretpostavljenog sukoba interesa, angažmana u Agrokoru, pa i svojih ljetovanja. Jedno vrijeme špekuliralo se i o odlasku iz Vlade, a svojedobno mu je u Saboru na zahtjev oporbe neuspješno pokušan opoziv. Za ostanak Marića presudila je tada ruka nekadašnjeg SDP-ovca Tomislava Sauche.

Marić napušta Vladu u trenutku sve većih inflatornih pritisaka i posljedičnog pada standarda građana. Nakon što je u nekoliko navrata reformom poreza na dohodak utjecao na porast plaća svih građana, ostavljao je i prostor u državnom budžetu za zadovoljenje financijskih apetita koalicijskih partnera i legitimnih zahtjeva sindikata. U trenutku teško predvidljivog međunarodnog okruženja i ponovne borbe za gospodarski rast kormilo državnih financija preuzet će netko drugi.

Zdravko Marić karijeru je započeo 2001. kao asistent na Ekonomskom institutu u Zagrebu, gdje se zadržao do 2006. kada ga je tadašnji ministar financija Ivan Šuker imenovao svojim pomoćnikom. Dvije godine kasnije postao je državni tajnik u istom ministarstvu. Prije smjene vlasti, 2011. Slavko Linić ponudio mu je da ostane u Ministarstvu financija, ali odbio je ponudu i zaposlio se u Agrokoru na poziciji izvršnog direktora za strategiju i tržište kapitala. U Agrokoru je ostao do povratka HDZ-a na vlast 2016. godine. Tada je u vladi Tihomira Oreškovića imenovan ministrom financija. Na toj je funkciji počeo pripremati mini poreznu reformu s naglaskom na porez na dohodak s ciljem povećanja neto plaća. Reforma je provedena kad je Vladu preuzeo Andrej Plenković, koji je Marića 2019. postavio na poziciju potpredsjednika Vlade.