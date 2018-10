Maras: Premijer živi s Alisom u zemlji čudesa

Nakon izlaganja premijera Andreja Plenkovića u Saboru, stanku je zatražio SDP-ov Gordan Maras.

- Izgleda da premijer i ja ne živimo u istoj zemlji. On živi s Alisom u zemlji čudesa. Vlada rehabilitira ratne zločince, država je paralizirana sukobom unutar HDZ-a, korupcija seže do najviših vrhova vlasti. Sve to što opterećuje našu zemlju premijer ignorira. Tražim da se Plenković što prije probudi - tvrdi Maras, nakon čega mu je odobrena stanka od 10 minuta. Javio se i predsjednik HSS-a Krešo Beljak, i to zbog povrede Poslovnika.

- Predsjednik Sabora Gordan Jandroković bi svima nama, a i HDZ-ovcima trebao udijeliti opomenu jer nismo zapljeskali premijeru - ironičan je Beljak.

Premijer je stanku iskoristio da nakratko napusti sabornicu, na što je odmah upozorio čelnik Mosta Božo Petrov koji je prvi govorio u ime klubova zastupnika.

- Potrebno je govoriti iskreno, i prema javnosti i ljudima. Ako želimo nešto napraviti trebamo govoriti istinu, iako ona koji put nije lijepa. Ono što smo čuli posljednjih sat vremena od premijera trebamo staviti u kontekst, a to nije kontekst Afrike nego Europe. Danas smo imali prilike čuti jedan lijepi predizborni govor iako je Vlada na pola mandata. Premijer i ministar financija se vole hvaliti suficitom, no rast BDP-a nije dovoljan ni za pokrivanje troška kamata koje je uzela država. Imamo 10,2 milijarde kuna, a za obveze treba platiti 12 milijardi kuna, dakle nedostaje 1,8 milijardi kuna. Paralelno s time, sve zemlje oko nas rastu - kaže Petrov. I hvaljenje smanjenjem javnog duga uspoređuje s tranzicijskim zemljama, pa kaže kako svi imaju puno manji dug.

- Čime se mi to možemo ponositi? Čim se pojavi čak i neki mizeran rast, troškovi države rastu, to 4 posto ove godine, a paralelno s time, BDP ispod 3 posto Čim se spomene suficit nastupa ogromna glad za javnim novcem, hrvatskim političarima je onda najbolje ne spominjati riječ suficit - primjećuje Petrov.

Predsjednik IDS-a Boris Miletić posebno je kritizirao odnose Vlade prema brodogradnji. Već krajem prošle godine, kaže, dobio je informacije o prvim problemima u Uljaniku i o tome izvijestio Vladu, no ništa nije poduzeto.

- Dva ministra govore jedno, druga dva drugo, i onda dođemo u Europsku komisiju gdje nam kažu da im uopće nije jasno što Vlada želi s brodogradnjom. Vlada je namjerno ignorirala mogućnost spašavanja brodogradnje kao jedne od strateške gospodarske grane. E pa imam poruku za premijera, ako svojim nečinjenjem gurnete Uljanik u stečaj, zaboravite prenamjenu prostora na području brodogradilišta Uljanik - odlučan je Miletić.

I šefa SDP-a Davora Bernardića zanima što će biti s radnicima Uljanika.

- Vašim reformama tjerate ljude da rade do 67 godina, da bi kao budući umirovljenici imali manje i živjeli teže. Zašto niste rekli da je obrazovna reforma samo jedna loša PR-ovska priča - kaže Bernardić. Pita se što radi glavni državni odvjetnik i koga štiti, referirajući se na brojne afere kojima se javnost bavi posljednjih dana, a posebno ga zanima zašto njegovu prethodniku Dinku Cvitanu nije produžio mandat.

- Zašto HDZ koristi institucije za svoje unutarstranačke obračune. Ako ne vjerujemo institucijama, što nam preostaje – zanima šefa SDP-a koji i to vidi kao razlog za masovno iseljavanje.

