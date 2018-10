Sinčić: Poreznoj upravi dovoljno je bilo objašnjenje 'novac mi je dao brat'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas u Saboru podnosi godišnje izvješće, svojevrsno izvješće o stanju nacije, i to uoči druge godišnjice njegove Vlade. Sabor je, podsjetimo, 19. listopada 2016. iskazao povjerenje prvoj Plenkovićevoj Vladi u kojoj su tada koalicijski partneri bili HDZ i Most.

Lani je, podnoseći izvješće, zastupnicima kazao kako je to bila jedna od najizazovnijih godina za državu od Domovinskog rata.

Prije toga, niz je zastupnika imao slobodne rasprave o različitim temama, tako je čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić, osvrnuvši se na aferu SMS i curenje informacija, poručio kako zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić mora objasniti kako je stekao imovinu.

- Poreznoj upravi dovoljno je bilo objašnjenje "novac mi je dao brat", detaljnih provjera nije bilo – prigovorio je Sinčić. Inače, na ulasku u sabornicu novinari su Milijana Brkića pitali tko je N.S. s kojim je prema pisanju tjednika Nacional komunicirao 60 puta prije akcije razbijanja lanca elitne prostitucije, Brkić je ironično uz široki osmijeh uzvratio "To je moj dečko".

HDS-ov Branko Hrg pohvalio je konferenciju Večernjeg lista "Hrvatska kakvu trebamo" koja se jučer na temu poreznog sustava održava u Podravci u Koprivnici. Dobro je da se takvi događaji organiziraju diljem Hrvatske, kaže, te dodaje kako ključ poreznih izmjena o kojima je na konferenciji govorio ministar financija Zdravko Marić trebaju biti veće plaće.

- No, nakon toga, na benzinskoj crpki sam vidio Hrvatsku kakvu ne trebamo, gdje su svi bili ljuti zbog poskupljenja goriva – prigovorio je Hrg.

SDSS-ov Milorad Pupovac upozorio je na nejednakost i zapuštenost djece školske dobi.

- Ako ste roditelj, imate dijete za školu, a živite u Vojniću ili Krnjaku ili Dvoru onda bez pomoći države ili županije svom djetetu ne možete osigurati ni prijevoz do škole. To je problem i u nizu drugih općina - kazao je Pupovac dodavši kako djeca moraju hodati do škole po prometnim cestama.

SDP-ov Franko Vidović ponovno je zatražio osnivanje istražnog povjerenstva zbog, kako je rekao, "aferaškog sustava".

- Možda bi trebali osnovati povjerenstvo za promjenu navika HDZ-a na vlasti i promjenu sustava – komentira Vidović.

HSU-ov Silvano Hrelja ponovno se založio za ugradnju dizala u zgrade s više od 4-5 katova. Mostov Slaven Dobrović osvrnuo se na sinoćnju eksploziju u rafineriji u Bosanskom Brodu. Založio se da se problem zagađenja okoliša rješava sporazumno.

- Jasno je da se rješavanje tog problema dići na vrh politike, no nedostaje povezanost jer predsjednik Vlade i predsjednica svatko vodi svoju politiku – upozorio je Dobrović te pozvao vlast da se ovim ozbiljno pozabavi.

Nakon slobodnih rasprava pred zastupnike je došao premijer Plenković, no prije nego je počeo govoriti Most i Živi zid su tražili stanku kako bi se njihovi klubovi konzultirali oko stanja u zdravstvu, odnosno informacija da liječnici vežu djecu i drže ih zatvorenim na psihijatriji.

- Jesu li uspjesi Vlade da se psihički bolesna djeca tretiraju krajnje okrutno i surovo, a mi godišnje izdvajamo 40 milijardi kuna za zdravstvo, tu rupu bez dna – komentirao je Branimir Bunjac iz Živog zida.