Naredio je ubojstvo trudnice i troje ljudi samo da preplaši producenta koji ga je odbio

Hollywoodska ikona Doris Day udavala se četiri puta, no imala je samo jedno dijete, sina Terryja Melchera. Iako nosi prezime Dayjičina trećeg muža Martina Melchera, Terryja je Doris Day zapravo rodila u prvom braku s Alom Jodenom. Njega je pjevačica i glumica upoznala još 1940. godine kada je još živjela s majkom u Cincinnatiju. Dobila je bila angažman s bendom Barneyja Rappa gdje je Jorden svirao trombon. Imala je tek 16 godina, on 23. Nije joj se dopadao, zapravo je osjećala odbojnost pa

ga je odbila kada ga je prvi puta pozvao van.

Dobio je ime po omiljenom stripovskom junaku

– Odvratan je, ne bih s njim izašla niti da mi daju zlatno grumenje, rekla je majci. No, Jorden je bio uporan i na kraju je Doris Day popustila iako se radilo o ćudljivom i nasilnom čovjeku. I udala se za njega samo da bi se ta njegova narav pretvorila u stvarno nasilje koje je život buduće velike zvijezde pretvorio u pakao. A mislila je da je u Jordenu pronašla stabilnost koju je tražila pa je zbog braka zapostavila i karijeru.

Foto: Wikimedia Commons

Samo dva dana nakon vjenčanja, Al Jorden prebio je na mrtvo tada 17-godišnju Doris nakon što ju je vidio kako je dala poljubac zahvale kolegi iz benda za poklon koji joj je donio zbog vjenčanja. Tada je shvatila u što je upala. I htjela je razvod. Ali nakon dva mjeseca shvatila je da je trudna. Umjesto razvoda, Jorden je tražio da pobaci, a kada je Doris to odbila pretukao ju je nadajući se da će tako pobaciti. I ne jednom ju je tako tukao, no mali Terry ipak se rodio. Dobio je ime po omiljenom stripovanom junaku njegove majke.

Iako nosi prezime trećeg Dorisina muža, Martina Melchera, ni s njim nije bilo previše sreće. Zlostavljao ga je, a pronevjerio je i čak 20 milijuna dolara majčina novca. Sva kao da je bila uvertira za strašne događaje kojih će Terry Melcher biti nehotični vinovnik. Terry Melcher bio je uspješan glazbeni producent, jedan od nositelja pokreta California Sound i folk rocka.

Idilično ljeto

U turbulentnim američkim 60-tima bilo je to plodno tlo za razvoj kreativnosti, glazba je postajala sredstvo komunikacije društveno važnih poruka, dobro je bilo biti u glazbi. Znao je to i Charles Manson koji je na svaki način nastojao doći do utjecajnog producenta i nagovoriti ga da mu izda album. Na kraju ih spaja Dennis Wilson, jedan od Beach Boysa, vjerojatno najutjecajnije glazbene skupine California Sounda. Nekadašnji zatvorenik i glazbenik u usponu sa svojom je obitelji koristio Wilsonovo gostoprimstvo živeći u njegovoj kući na Sunset Boulevardu.

Poznanstvo se dogodilo slučajno kada je Wilson pokupio dvije stoperice koje su bile u Mansonovoj obitelji, Ellu Jo Bailey i buduću ubojicu Sharon Tate i njezinih prijatelja, Patriciu Krenwinkel. Vrlo brzo je, dakle, Manson 'obrlatio' Wilsona koji se s 'obitelj' počeo drogirati i prepuštati seansama grupnog seksa. Sve dok nije nastupio – triper. Čak ih je bubnjar Beach Boyjsa sve vozio doktoru. A idilično ljeto prekinuto je kada Manson konačno nagovara Wilsona da se počnu snimati njegove pjesme, a samo da bi se zakačio s producentima na koje je potegao nož. I to je bilo to.

Foto: Ullstein Bild/Ullstein Bild/PIXSELL

A bubnjara Beach Boysa zainteresirala je Mansonova glazba pa su čak The Beach Boys i snimili verziju jedne Mansonove pjesme. U originalu se zvala Cease to Exist, a snimljena je kao Never Learn Not to Love. Iako je za prepuštanje prava na pjesmu dobio motocikl i određenu sumu novca, to je Mansona zasmetalo. Nedugo nakon uhićenja zbog ubojstava pojavit će se u jedini album koji je uspio napraviti, Lie: The Love and Terror Cult. Snimao je Manson i prije toga, uspio je preko Dennisa dobiti vrijeme u studiju drugog brata Wilsona, Briana, gdje je navodno do kraja snimljeno deset pjesama. I te snimke navodno postoje, ali nema nikakve šanse da se pojave u javnosti.

Neke prema svemu sudeći jesu na tom jedinom albumu koji je za već zatvorenog Mansona producirao Phil C. Kaufman, još jedan bizaran lik koji će osim po tome ostati upamćen i po krađi mrtvog tijela country glazbenika Grama Parsonsa koje je onda spalio. Sve bolje od boljega u priči o Mansonu.

Namjerno je želio strašiti Melchera

Wilson je kasnije odbijao javno govoriti o odnosu s Mansonom a samo da bi se 1983. godine utopio u vodama ispred Marine del Rey

u Californiji. Navodno ga je epizoda s Mansonovom obitelji stajala ondašnjih 100.000 dolara, danas bi to bilo 720.000. Dok je idila trajala, Wilson je vodio Mansona i kod producenata Gregga Jacobsona, pa i Rudija Altobellija a onda i kod Terryja Melchera. Napravljena je i audicija no Charles Manson nije zadovoljio. No, producentu se dopala ideja da se snimi dokumentarac o Mansonovoj komuni, ali i to je otpalo kada ga je Melcher našao kako se tuče s pijanim kaskaderom na ranču Spahn koji je često

korišten za različita snimanja, a gdje se Mansonova obitelj bila nastanila nakon što je morala otići iz Wilsonove kuće. Bilo je to dovoljno za Charlesa Mansona. Melchera je čekala osveta.

Za nešto manje od godinu dana, Charles Manson će LSD-om nadrogirana četiri člana svoje obitelji motivirati da odu na imanje u 10050 Cielo Drive i pobiju koga nađu. I dalje obuzet bijesom zbog Melcherova odbijanja ispričao im je kako će to biti osveta korumpiranom društvu koje čeka apokalipsa kroz krvavi rasni rat u kojem će sve preuzeti on i njegovi sljedbenici. Odavde dolazi teorija da je to bila prava motivacija iza ubojstava, a zapravo se radilo tek o niskoj pobudi, surovoj osveti zbog neispunjene ambicije.

Foto: Roy Cummings/The Hollywood Archive/PIXSELL

Namjerio je time preplašiti Melchera. Kako se kasnije prisjećala članica kulta Susan Atkins, Charlie je izabrao tu kuću kako bi utjerao strah u Terryja Melchera jer je Terry bio obećao nekoliko stvari a ništa nije ispunio. I sam se Manson nekoliko puta pojavio kod imanja u kojemu su sada živjeli Roman Polanski i Sharon Tate tražeći Melchera no najmanje jednom rečeno mu je kako ovaj ondje više ne živi. Sasvim je sigurno kako je Charles Manson to znao, što je potvrdio i ubojica Sharon Tate Charles Tex Wilson. Mark Lindsay čak je izjavio kako je Melcheru Mansonova obitelj ostavila poruku na vratima novog prebivališta u Malibuu. Vrlo dobro su znali da Terry Melcher i Candice Bergen više ne žive na Cielo Driveu.

Nije ni do danas poznata logika po kojoj je Manson zaključio da treba ubiti trudnu glumicu i još troje ljudi koji nemaju veze s Terryjem Melcherom, a ne njega samoga. No, ideja je uspjela. U dane ubojstva producent je snimao glazbu pjevača Jimmyja Boyda. To nije dovršio jer kada je čuo za ubojstva i pročitao u novinama kako je meta zapravo bio on sam, naprosto se sakrio.

Nagovorila ga majka

Počeo se pojavljivati tek kada je Manson priveden, ali i tada u društvu tjelohranitelja. Tužitelj Vincent Bugliosi u svojoj knjizi Helter Skelter navodi kako se Melcher bio toliko uplašio da je počeo koristiti usluge psihijatra, a na suđenju je bio uvjerljivo najuplašeniji svjedok pri čemu nije pomoglo ni uvjeravanje kako je Manson znao da on u kući pokolja više ne živi. A tamo nije živio već od siječnja 1969. godine i to, prema jednoj priči, na nagovor svoje majke Doris Day.

Kada joj je ispričao o svojim susretima s Charlesom Mansonom i njegovim zlokobno vjernim sljedbenicima koji nose noževe koji su bili i u njegovoj kući, Dayjeva ga je nagovorila da se iseli i doseli u njezinu kuću u Malibuu. To je spasilo Terryja Melchera i Candice Bergen da ne dožive sudbinu Sharon Tate i troje ostalih.

Jednom je Charles Manson bio na imanju u 10050 Cielo Drive gdje je Melcher živio s djevojkom, poznatom glumicom Candice Bergen, te glazbenikom Markom Lindsayjem. Toliko se uspio uvući u društvo Dennisa Wilsona kojemu je pripadao i Melcher da se nakon jednog izlaska našao u Wilsonovu automobilu kada je član Beach Boysa odvezao Melchera kući. Bilo je to dovoljno da opaki ubilački um dobro zapamti kuću koju će njegovi sljedbenici vječno obilježiti. U filmu Bilo jednom u Hollywoodu prikazani su prizori Mansonova obilaska Cielo Drivea.

Charlesa Mansona glumi australski glumac Damon Harriman kojemu to neće biti jedini put da glumi opakog ubojicu. U istoj ulozi gledat ćemo ga i u novoj sezoni Mindhuntera. I Sharon Tate glumi također australska glumica Margot Robbie. Samo, u filmu Quentina Tarantina sve ima malo drugačiji ishod.