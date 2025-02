Maminjo je nastavio sa svojom akcijom doniranja organa

Subota 8. 2. 2025. Atentat na Acu Srbina! Na puta ka Mokrinu, blindiranom vozilu u kojem je na zadnjem sjedištu u tom trenutku sjedio Prvi među nejednakima i smišljao kako zaustaviti studente, vratiti Kosovo i ući u EU i BRICS istodobno, otpao je kotač. Odmah se postavilo pitanje tko je napravio sabotažu. Nijedna teroristička skupina za sada nije preuzela odgovornost za atentat, ali je Plenki svejedno odmah nazvao Dabru da ga pita za zdravlje, ali Dabro je odlučno odbacio povezanost s atentatorom na Acu, velikog prijatelja Hrvatske. Ustanovilo se da je u to vrijeme vježbao gađanje sa sinom u šumi.

Nedjelja 9. 2. 2025. Potpunu konsternaciju u Hrvatskoj izazvala je snimka atentata na vođu “srpskog sveta”, simpatičnog Acu Srbina. Dok srbijanska policija u Padinskoj Skeli ispituje i navodno muči osumnjičene studentske vođe, na površinu je isplivala snimka atentata na Acu. Na njoj se vidi kako službenom automobilu otpada guma i kako se automobil uz pomoć nevjerojatno vještog i prisebnog vozača uspijeva zaustaviti. Međutim, kada su gledatelji u Hrvatskoj vidjeli da je potom s mjesta vozača izišao ratni heroj i general Ljubo Ćesić Rojs, nisu mogli vjerovati. Otkud popularni Roli s Acom, upitaše se mnogi. Odgovor je ponudio sam heroj probijanja puta kroz vrleti Dinare: “Vako ti je bilo. Nazva me Aco jedan dan. Broj mu da Zdravko Mamić. Da bi volio da ga ja vozin. Ja se mislin, mirovina mi je nikakava, na heroje se zaboravilo, a dicu ranit triba. I tako san se vratio volanu. Inače, vako je i meni točak jednog ispa kad san vozio prugu od Imockog do Štutgarta. Na jednoj okuci, oko Ulma ili Augsburga, đava se više sića, ode mi pridnji livi. Jedva san sta. Niko nije strada, jedino mi se razbilo jedno 200 litara rakije šta san gonio doli u duplon dnu za naš svit tamo. Nisan to nikad prižalio.”

Ponedjeljak 10. 2. 2025. Hrvatski Eliot Ness Ivan Turudić ponovo je nevjernim Judama dokazao da za njega nema nedodirljivih i da će dugačka ruka pravde dostići svakoga tko se u našoj domovini usudi baviti protuzakonitim radnjama. Ovoga puta na njegovoj se meti našla Barbara Antolić Vupora, saborska zastupnica SDP-a iz Varaždina. Barbara nikako nije mogla dobiti građevinsku dozvolu za proširenje kuće, pa je jadna u očaju malo pritisnula dosadne likove iz gradske uprave, koji su joj na kraju izdali dozvolu. U akciji USKOK-a uhićeno je još nekoliko varaždinskih SDP-ovaca čime je Ivan dokazao da nije samo u HDZ-u leglo korupcije. Na tom polju očito vlada zajedništvo. Dok su Barbaru vodili u pritvor, kratko je dobacila novinarima da ništa nije kriva i da je samo htjela pokazati da je i ona “za dom”.

Utorak 11. 2. 2025. Kakav veličanstven obrat! Donald je objavio da je rat u Ukrajini gotov i da više ne namjerava iskrcavati lovu dosadnim Ukrajincima, jer će mu ta lova dobro doći kada bude gradio rivijeru u Gazi. Objasnio je Zelenskom da se okani ćorava posla i da nema ništa ni od ulaska u NATO, ni od atomske bombe na Moskvu, ni od povratka teritorija. Zelenski mu je odmah zaprijetio Ursulom i Plenkijem. Donald se na to samo nasmijao i nazvao Plenkija. Ukratko mu je sve objasnio i onda je Plenki progledao. Shvatio je da je bio u zabludi i odlučio pomoći Donaldu i Vladimiru da se urazumi Volodimira. Nazvao je Volodimira i zamolio ga da potpiše sve što treba i da bude pametan. Volodimir ga je pitao je li normalan, na što mu je Plenki rekao da je. Onda ga je Volodimir pitao. “Što je ovo?” Plenki mu je odgovorio: “Ovo ti je novo normalno.”

Srijeda 12. 2. 2025. Čovjek je dugo trpio, ali sada je stvarno dosta. Javio se Zdravko. Dosta mu je nepravde. Odlučio nam se povjeriti, jer se protiv njega organizirala hajka, pa je morao malo šmugnuti budući da ne voli zatvorene prostore poput kaznionica. U kraćoj dvosatnoj poslanici objasnio nam je kako je on zapravo spasitelj, a ne pljačkaš Dinama, kako je kroz njegove ruke, nevinije od drugih, prošlo 300 milijuna eura i kako na Dinamu ništa nije zaradio, ako još nije i izgubio. Povjerio nam se da je s Tuđmanom bio svaki dan i da ga boli što mu se ne priznaju zasluge za hrvatsku državu, nego ga se iz dana u dana masakrira. U dirljivom obraćanju, prisjetio se kako je postavio i Stipu i Kolindu, a najviše ga je zaboljelo što novinari lažu da je držao Dudua u ropstvu, a on ga je, za skromnu naknadu, spasio iz favele i napravio od njega zvijezdu. Maminjo je nastavio sa svojom akcijom doniranja organa. Nakon što je nedavno Aci Srbinu ponudio bubreg, sucima i mučiteljima svojim ponudio je džigericu. Santo subito!

Četvrtak 13. 2. 2025. Incident na treningu Zagrebačkih mažoretkinja! Dok su cure u kratkim haljinicama vježbale bacanje štapova u zrak, jedna od njih je primijetila starijeg gospodina kako ih iz grmlja promatra. Vrisnula je i rasplakala se, a tada je voajer izišao iz grmlja i rekao joj da je debela krmača i da je bolje da ide na dijetu nego da se tu sramoti. Okrenuo se i prema drugim curama i počeo urlati i vrijeđati ih. Optužio ih je da se devijantno ponašaju i da bi i one trebale manje žderati, a više vježbati. Cure su tada obrisale suze i krenule na njega. Od dobrih batina spasila ga je policija. Poslije je utvrđeno da se radi o A.Š. iz Zagreba. Uvidom u evidenciju utvrđeno je da je A.Š. nezaposlen.

Petak 14. 2. 2025. Nastavlja se progon narodnog heroja Marka Perkovića Thompsona, koji je poželio počastiti Zagrepčane koncertom na Hipodromu 13. lipnja na svetog Antu. Ljubitelj Elementala i biciklizma Tomica Tomašević Senf otkantao je Marka i ponudio mu da bira bilo koji od 60 datuma u srpnju i kolovozu, ali je Markan poručio da nema šanse i da on želi Antunovo ili ništa. Kada su ga pitali zašto je baš fiksiran na taj termin, Marko je poručio da je to zato što Jure i Boban još nemaju svoj. Kratko nakon odbijenice Marku, Senf je pao s bicikla, nakon što je u glavu pogodila rukometna lopta koju je bacio nepoznati počinitelj. Istraga je u tijeku.

VIDEO Mama Mamić u kukuruznim vrećama nosila pare