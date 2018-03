Albancima veća jezična prava, Ivanov ne želi potpisati zakon

Makedonski parlament u srijedu kasno navečer usvojio je, bez rasprave, više od 35 amandmana oporbe te sporni Zakon o jezicima kojim se omogućuje veća zastupljenost albanskog jezika u toj zemlji.

Odmah nakon usvajanja zakona, u snimljenom televizijskom obraćanju medijima, makedonski predsjednik Đorge Ivanov poručio je da neće potpisati odredbu koja bi omogućila implementaciju toga zakona.

Kazao je da ne može potpisati zakon, da je usvojen izvan svih procedura, bez rasprave o amandmanima, te da mu to ne dopuštaju ustav i savjest.

U Sobranju i ispred njega ponovno je bilo burno, pa je tako za vrijeme sjednice ispred zgrade prosvjedovalo nekoliko stotina ljudi, a na sjednici je bivši premijer i nekadašnji čelnik VMRO-DPMNE-a Nikola Gruevski, potpomognut nekolicinom zastupnika, pokušao spriječiti glasovanje oduzimanjem mikrofona predsjedniku parlamenta Talatu Xhaferiju i polijevanjem vode po njegovu stolu. Uz pomoć zaštitara, glasovanje je ipak provedeno te su 64 zastupnika od njih 120 podržala usvajanje zakona.

Zanimljivo je da je Zakon o jezicima već jednom izglasan u parlamentu, ali ga je Ivanov odbio potpisati uz obrazloženje da je protuustavan, pa je upućen na ponovljeno glasanje.

Sada makedonski predsjednik donosi jednaku odluku, no pitanje je može li to uopće jer je već jednom iskoristio pravo veta i prema članku 75. Ustava, Ivanov mora potpisati zakon, ali nije propisan rok u kojem to treba učiniti. Čelnici Albanaca nisu željeli komentirati stav Ivanova.

