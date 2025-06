Novost za buduće umirovljenice: Vlada proširuje majčinski dodatak, donosimo detalje promjene

Proširenje majčinskog dodatka na godinu dana staža, umjesto na šest mjeseci, jedna je od novosti koja će dočekati buduće umirovljenice. Majke koje su tijekom radnog vijeka zarađivale prosječnu plaću dobit će približno 17 eura veću mirovinu, umjesto dosadašnjih 8,5 eura po djetetu, žene čija je plaća bila oko minimalca ili desetak posto manja od prosječne mogu računati na 14 eura, a osobe koje su zarađivale dva puta više od prosjeka do 35 eura više. Majčinski dodatak na mirovinu isplaćuje se od početka 2019. godine i prima ga oko 97 tisuća osoba, uglavnom žena. Počeo je sa šest mjeseci dodatnog staža, što će se, po novome, povećati na godinu dana za svako rođeno dijete. Dodatak prima i manji broj očeva te staratelja koji su preuzeli brigu o maloj djeci i za njih koristili roditeljski dopust.

Umirovljeničke udruge traže da se majčinski dodatak, ili "povećanje dodanog staža za dijete", retroaktivno primijeni na sve majke, kojih bi, procjenjuju, moglo biti još tristotinjak tisuća. U redovnoj mirovini je oko 640 tisuća žena i njihova je prosječna starosna mirovina za nepune 32 godine staža oko 590 eura. Plenkovićeva Vlada to je proširenje, zasad, ostavila po strani. Dio dužnosnika opravdanje je nalazio u pravnim, neki u financijskim razlozima, no, kako god, o majčinskom bi se dodatku morao izjasniti i Ustavni sud. Kad je postalo jasno da ga Vlada neće proširiti na sve majke, bivši saborski zastupnik i umirovljenički tribun, nedavno tragično preminuli Čakovčanin Željko Šemper, u ožujku je zatražio ocjenu ustavnosti zakonske odredbe o majčinskom dodatku.

Prema posljednjim poznatim podacima, prosječna ženska mirovina za stotinjak je eura niža od muških mirovina koje se kreću oko 690 eura za približno 35 godina staža. Žene su se uglavnom zapošljavale na slabije plaćenim radnim mjestima, no imale su i manje staža jer su ranije odlazile u mirovinu. Primjerice, muške plaće u javnoj upravi su u prvom ovogodišnjem tromjesečju bile 300 eura veće od prosječnih ženskih plaća, u obrazovanju 220 eura, a u zdravstvu gotovo 500 eura više. Gleda li se državni prosjek, u primanjima za ožujak 2025. godine, ta se razlika smanjila na oko 4 posto ili 53 eura. Prosječna ženska plaća bila je 1419 eura, a muška 1472 eura. Državni zavod za statistiku navodi da su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za žene porasle 12,6%, a za muškarce 10,8%. Ove su godine žene bile najbolje plaćene u djelatnosti informacije i komunikacije, 1718 eura, a najlošije u ostalim uslužnim djelatnostima, gdje je prosječna neto plaća bila 1061 euro. Prosječna neto plaća za muškarce bila je najviša u zdravstvu, 2172 eura, a najniža u građevinarstvu, 1107 eura. Za pet godina radni vijek žena i muškaraca će se izjednačiti, ali to ne znači da će se izjednačiti i mirovine, dijelom i stoga što su žene češće koristile bolovanja te su primale slabo plaćene rodiljne naknade, na koje je država uplaćivala minimalne doprinose.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od uvođenja dodanog staža do 4. ožujka, više od 96.460 korisnika mirovina ostvarilo je to pravo, što je dovelo do prosječnog povećanja njihove mirovine oko 1,6% po djetetu. Povećanje dodanog staža za svako dijete sa sadašnjih šest na 12 mjeseci, osim povećanja mirovine budućim korisnicima u prosjeku od 3% za svako dijete, pridonijet će daljnjem smanjenju rodno uvjetovanih nejednakosti u mirovinskim primanjima, mišljenje je hrvatske Vlade. Nema točnih podataka koliki je to financijski teret za državu, no naša je procjena da je riječ o skromnoj stavki od 20-ak milijuna eura godišnje. Majčinski dodatak ne smanjuje potrebne uvjete godina staža i života za odlazak u mirovinu, već se samo dodaje na postojeći staž, nakon što žena ostvari regularne uvjete za mirovinu, bilo da je riječ o prijevremenoj, redovnoj starosnoj ili invalidskoj mirovini. Ove se godine u prijevremenu mirovinu može ići s 33 godine i 9 mjeseci staža te 59 godina i 9 mjeseci života, a u starosnu sa 63 godine i 9 mjeseci, uz minimalnih 15 godina staža.

Ujednačenost na Ustavnom sudu

Iduće godine razlika između muškaraca i žena smanjuje se na godinu dana, a u sljedeće četiri će se u potpunosti izjednačiti. Žene koje su otišle u mirovinu prije 2019. godine mogu ostvariti pravo na majčinski dodatak samo ako se ponovno zaposle na godinu dana i prestanu primati mirovinu ili ako rade dvije godine po četiri sata. Treća je mogućnost prikupljanje staža radom putem ugovora o djelu, a HZMO ističe da je lani drugi dohodak primilo oko 50 tisuća umirovljenika. Da bi radeći honorarno netko stekao godinu dana staža, morao bi biti jako dobro plaćen i zarađivati najmanje u visini prosječne godišnje bruto plaće u zemlji. Ne ujednači li Ustavni sud zakonsku praksu, imat ćemo većinu žena koje neće primati nikakav dodatak za djecu, umirovljene nakon 1. siječnja 2019. godine koje su dobile šest mjeseci po djetetu i buduće umirovljenice koje će dobivati godinu dana. Novi mirovinski zakon donijet će i povećanje invalidskih mirovina za deset posto, rast najnižih mirovina za tri posto te ukidanje penalizacije za sve umirovljenike koji su otišli u prijevremenu mirovinu, a proslavili su 70. rođendan.