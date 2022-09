Majka kojoj je Filip Zavadlav ubio sina: On sve nas pravi budalom! Doći ću na ponovno suđenje makar me srce izdalo

Visoki kazneni sud (VKS) ukinuo je presudu Filipu Zavadlavu (28) zbog ubojstva trojice mladića u siječnju 2020., potvrdio je Dinko Mešin, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu.

Tijekom suđenja utvrđeno je da je Zavadlav postupao s izravnom namjerom. Vještaci su utvrdili miješane poremećaje ličnosti, međutim ne i da boluje od duševne bolesti i da je bio bitno smanjeno ubrojiv. Njegov odvjetnik Branko Šerić u žalbi na nepravomoćnu presudu splitskog Županijskog suda tvrdio je da Zavadlav nije bio ubrojiv te je zatražio novo vještačenje i suđenje.

Milena Torlak, majka ubijenog Jurice Torlaka, kaže kako podržava ovu odluku suda, piše Slobodna Dalmacija.

- Slažem se s time da bude ponovno suđenje i nadam se kako će se na njemu dokazati da je Zavadlav ta ubojstva pripremao mjesec dana unaprijed, a ne da nije bio ubrojiv. Itekako je bio uračunljiv. To je smišljeno ubojstvo i treba odgovarati za to što je napravio. Pogledajte dokumentarac na RTL-u pa će vam sve biti jasno. On sve nas pravi budalom! Doći ću na ponovno suđenje makar me srce izdalo. Želim ga pogledati u oči i kazat mu par riječi - rekla je gospođa Torlak za Slobodnu.

Podsjetimo, sjednica na VKS-u na kojoj se raspravljalo o žalbama na nepravomoćnu presudu održana je prošli tjedan i Zavadlav se tom prigodom u sudnicu javio preko video veze iz zatvora u Gospiću. On je rukom pisao žalbu na nepravomoćnu presudu kojom je prije godinu i pol dana osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora, što je maksimalna kazna zatvora. Pomalo neuobičajeno, za takve prigode, Zavadlav se nije složio s izlaganjem svog izabranog odvjetnika Branka Šerića, koji je prije njega iznosio prigovore obrane na nepravomoćnu presudu. - Nisam kriv. A ako moja krivnja leži u tome što sam živim, onda želim da mi kaznu povisite na 50 godina - kazao je prošli tjedan Zavadlav u svom 10-minutom izlaganju.

Video: Filip Zavadlav proglašen krivim, osuđen na 40 godina!