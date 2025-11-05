Apel majke Jean-Michela Nicoliera: 'Tražim da nema bengalskih svjetala, zastava navijača ni zastava Tigrova, HOS-a, Pauka...'

Lyliane Fournier, majka francuskog dragovoljca i heroja Domovinskog rata, Jean-Michela Nicoliera, uoči sutrašnjeg sprovoda svog sina odaslala je apel javnosti. "Zbog dostojanstva, smirenosti i poštovanja prema obitelja, u molitvi, tražim da nema bengalskih svjetala, da nema zastava navijača (BBB, Armada, Torcida), kao ni zastava udruga (Tigrovi, HOS, Pauci, Gromovi itd.). Dakle, uopće nema zastava. Podsjećam sve da je ovo sprovod, ja pokapam svoga sina", poručila je Lyliane.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bit će u četvrtak, 6. studenoga, u 13 sati, na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Obitelj moli da se sredstva namijenjena za kupnju cvijeća i svijeća uplate na račun Udruge sv. Bone u Vukovaru.

Jean-Michel će biti pokopan uz najviše vojne počasti. Uz njegov lijes stajat će počasna straža i počasna desetina, a vojnici će nositi njegovu fotografiju, križ i odlikovanja. Obitelji će biti predana državna zastava.

Prema različitim procjenama, u Vukovaru bi se moglo okupiti od nekoliko tisuća do čak nekoliko desetaka tisuća ljudi iz cijele Hrvatske, dirnutih pričom o 25-godišnjem Francuzu koji je dobrovoljno došao u Hrvatsku braniti Vukovar, a odbio evakuaciju unatoč mogućnosti da napusti grad s ekipom francuskih novinara.

Kada ga jednog dana pronađu – rekla je njegova majka za Večernji list još 2014. godine - Jean-Michel ostat će ležati u Vukovaru, jer vjeruje da bi tako želio njezin sin. "Nije li sam rekao da ondje ostaje 'u dobru i zlu?'", rekla je Lyliane Fournier.