Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 63
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

Apel majke Jean-Michela Nicoliera: 'Tražim da nema bengalskih svjetala, zastava navijača ni zastava Tigrova, HOS-a, Pauka...'

Vukovar: Pronađeni su posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/3
Autor
Renata Rašović
05.11.2025.
u 10:14

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bit će u četvrtak, 6. studenoga, u 13 sati

Lyliane Fournier, majka francuskog dragovoljca i heroja Domovinskog rata, Jean-Michela Nicoliera, uoči sutrašnjeg sprovoda svog sina odaslala je apel javnosti. "Zbog dostojanstva, smirenosti i poštovanja prema obitelja, u molitvi, tražim da nema bengalskih svjetala, da nema zastava navijača (BBB, Armada, Torcida), kao ni zastava udruga (Tigrovi, HOS, Pauci, Gromovi itd.). Dakle, uopće nema zastava. Podsjećam sve da je ovo sprovod, ja pokapam svoga sina", poručila je Lyliane.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bit će u četvrtak, 6. studenoga, u 13 sati, na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Obitelj moli da se sredstva namijenjena za kupnju cvijeća i svijeća uplate na račun Udruge sv. Bone u Vukovaru.

Jean-Michel će biti pokopan uz najviše vojne počasti. Uz njegov lijes stajat će počasna straža i počasna desetina, a vojnici će nositi njegovu fotografiju, križ i odlikovanja. Obitelji će biti predana državna zastava.

Prema različitim procjenama, u Vukovaru bi se moglo okupiti od nekoliko tisuća do čak nekoliko desetaka tisuća ljudi iz cijele Hrvatske, dirnutih pričom o 25-godišnjem Francuzu koji je dobrovoljno došao u Hrvatsku braniti Vukovar, a odbio evakuaciju unatoč mogućnosti da napusti grad s ekipom francuskih novinara.

Kada ga jednog dana pronađu – rekla je njegova majka za Večernji list još 2014. godine - Jean-Michel ostat će ležati u Vukovaru, jer vjeruje da bi tako želio njezin sin. "Nije li sam rekao da ondje ostaje 'u dobru i zlu?'", rekla je Lyliane Fournier.

Pronađeni posmrtni ostaci triju tijela: Među njima i Jean-Michel Nicolier?
Ključne riječi
Vukovar Jean-Michel Nicolier Lyliane Fournier

Komentara 3

Pogledaj Sve
SL
slonko
10:37 05.11.2025.

Žalosno je što gospođa mora tražiti mir i tišinu.Tko uopće nosi zastave na sprovodima?

DA
dallas1974
10:20 05.11.2025.

"Dakle, uopće nema zastava. Podsjećam sve da je ovo sprovod, ja pokapam svoga sina". Kakva tragedija da se tako nešto mora reći, da se ne podrazumijeva.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja