Dramatičan govor Zelenskog: 'Putin će nastaviti širiti rat. Ruski dronovi već lete po Europi'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao je govor pred Općom skupštinom UN-a. U svom obraćanju, Zelenski je istaknuo opasnosti od ruske agresije, naglasivši kako tehnologija, posebice dronovi i umjetna inteligencija, mijenjaju prirodu rata i ugrožavaju globalnu sigurnost. Zelenski je upozorio da se oružje razvija brže od sposobnosti obrane, posebno ističući ulogu dronova. "Sada postoje deseci tisuća ljudi koji znaju profesionalno ubijati pomoću dronova", rekao je, dodajući da je zaustavljanje takvih napada znatno teže nego obrana od tradicionalnog oružja poput pištolja, noževa ili bombi. Prema njegovim riječima, Rusija je svojim ratom u Ukrajini donijela novo doba ratovanja. "Ratna tehnologija više ne mari za granice", upozorio je. "Samo je pitanje vremena kada će dronovi sami napadati kritičnu infrastrukturu i ciljati ljude, potpuno autonomno, bez ljudskog sudjelovanja, osim nekolicine koji upravljaju AI sustavima", rekao je, nazivajući trenutnu situaciju 'najrazornijom utrkom u naoružanju u ljudskoj povijesti' zbog uključivanja umjetne inteligencije, javlja Sky News.

Ukrajinski čelnik osvrnuo se na specifične primjere ruske agresije, uključujući 19 ruskih dronova koji su narušili poljski zračni prostor, od kojih su samo četiri oborena. "Srećom, nisu bili Shahed ili još gore, inače bi posljedice bile užasne", rekao je Zelenski. Također je spomenuo incident u kojem su ruski borbeni zrakoplovi namjerno ušli u estonski zračni prostor, prisilivši Estoniju da prvi put sazove sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. "Rusija će nastaviti gurati rat naprijed, šire i dublje. Ukrajina je samo prva“, upozorio je.

Pozvao je svjetske čelnike na hitnu akciju kako bi se spriječile posljedice ruske agresije. Zelenski je upozorio da svijet previše sporo reagira na prijetnje, dok se oružje razvija munjevitom brzinom. Također je spomenuo američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je dan ranije govorio na istom mjestu, ističući njegovu izjavu o uvjerenju da Ukrajina može povratiti sav okupirani teritorij. Zelenski je napomenuo i pokušaj atentata na Trumpa tijekom kampanje. Zelenski je povezao rusku agresiju s širim problemom nasilja, spomenuvši ubojstvo Charlieja Kirka i Ukrajinke koja je izbodena u Sjedinjenim Državama. "Dok ruski rat protiv moje zemlje traje, ljudi i dalje umiru svaki tjedan", rekao je, dodajući da Rusija odbija prekid vatre.

Njegov govor bio je jasan poziv svjetskim čelnicima da djeluju odmah kako bi se suprotstavili ruskoj prijetnji i spriječila daljnja eskalacija. "Putin će nastaviti širiti rat, a Ukrajina je samo početak", rekao je, naglašavajući da su ruski dronovi već prisutni u europskom zračnom prostoru.