Mađarski ministar: 'Sad svi predlažu Grčkoj ono što smo mi davno napravili'

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto u četvrtak je, prije neformalnog susreta europskih šefova diplomacije, rekao kako je "veoma uzbuđen" čuti kako su zapadne države uspjele povećati trgovinu s Rusijom u vrijeme sankcija.

"Veoma sam uzbuđen oko rasprave o suradnji Europske unije i Rusije", rekao je Szijjarto prije neformalnog susreta ministara vanjskih poslova EU-a u dvorcu Lužnici kraj Zaprešića.

"Vidjet ćemo što će reći one države koje su značajno povećale trgovinu s Rusijom pod režimom sankcija", rekao je šef mađarske diplomacije, dodavši kako se nada da će zapadne države otkriti kako uspijevaju pokrenuti velike poslove s Rusijom pod takvim sustavom.

EU je 2014. postepeno počeo uvoditi sankcije protiv Rusije zbog nezakonite aneksije ukrajinskog poluotoka Krima i destabilizacije Ukrajine.

Szijjarto, ministar koji se smatra desnom rukom konzervativnog mađarskog premijera Viktora Orbana, jednog od najvećih protivnika europske migrantske politike, kazao je i kako se raduje raspravi u petak oko situacije u Turskoj.

U petak se u Zagrebu održava formalni susret europskih ministara vanjskih poslova.

"Bit će interesantno vidjeti kako one države koje su kritizirale Mađarsku 2015., kad smo učinili sve što možemo da zaštitimo granice, sada potiču Grčku da čini to isto. Bit će zabavno to slušati", rekao je Szijjarto.

U izjavi novinarima poručio je i da "ne zna zašto se ne bi" otvorilo još pet poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Europskoj uniji, te je izrazio zadovoljstvo što je Hrvatska stavila pitanje proširenja kao prioritet svog predsjedanja.