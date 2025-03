Mađarska pomogla Dodiku da pobjegne, sve je planirano na dan presude, zajednička vježba s policijom RS bila je farsa?

Mađarska je navodno poslala policajce u Bosnu i Hercegovinu da deportiraju kontroverznog političara Milorada Dodika. Zamjenik ministra vanjskih poslova se ne slaže, piše švicarski SRF.

Švicarski državni medij navodi kako je Milorad Dodik sve više izoliran otkako mu je u veljači izrečena presuda od strane najvišeg suda u BiH. SAD, NATO i mnoge europske države demonstrativno su podržale nacionalne institucije BiH. Od njega se okrenula i većina stranaka u RS, dijelu zemlje kojim Dodik upravlja. Preostali prijatelji stoga su sada još važniji. Uz Srbiju i Rusiju, to je prije svega Mađarska, koja demonstrativno podržava osuđenog političara. - Podržavajući Dodika, mi smo protuteža Zapadu koji na njega vrši pritisak - objašnjava za SRF stajalište Mađarske zamjenik ministra vanjskih poslova Levente Magyar. Ne vidi problem ni u stalnim Dodikovim prijetnjama odcjepljenjem koje imaju destabilizirajući učinak na BiH. Naprotiv, politika Zapada praktički tjera bosanske Srbe u secesiju.

VEZANI ČLANCI:

Zamjenik mađarskog ministra vanjskih poslova potpuno zanemaruje činjenicu da ni Zapad ni Vrhovni sud u Sarajevu ne dovode u pitanje dalekosežna autonomna prava Republike Srpske. Nego, Dodik je taj koji je svojim djelovanjem prekršio Ustav Bosne i Hercegovine i zbog toga je osuđen. Na dan presude u veljači u Bosni je bilo oko 70 mađarskih policajaca. Službeno, trebali su održati zajedničku vježbu s policijom Republike Srpske, ali prema istraživanju jedne istraživačke platforme, imali su drugačiju misiju: ​​pomoći Dodiku da pobjegne, ako sud naredi njegovo uhićenje. Levente Magyar potvrdio je za SRF prisustvo policajaca. No, on negira optužbe. Ovo je šala. No, vlasti BiH optužbe ne smatraju šalom te su od veleposlanika zatražile objašnjenje. Ministar obrane BiH također je rekao da ima vjerodostojne informacije da Dodik želi izbjeći uhićenje bijegom u Mađarsku.

Je li to doista tako, ostaje za vidjeti. Jer kad je mađarska policija bila u zemlji kad je presuda objavljena, još nije bila izdana nikakva tjeralica. Dakle, eventualni bijeg nije bio potreban. To se od tada promijenilo. Dodik je na tadašnju presudu reagirao nizom vjerojatno protuustavnih dekreta. Kada su ga vlasti htjele ispitati, on je to odbio. Otuda i nalog za uhićenje. Međutim, to još uvijek nije provedeno. Prevelika je zabrinutost da bi uhićenje moglo dovesti do nasilja između snaga nacionalne sigurnosti i policije Republike Srpske. Borba za vlast između institucija središnje države i predsjednika entiteta pod srpskim utjecajem stoga se nastavlja.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>