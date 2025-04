Narod ga obožava, Orban ga se boji: Dolazi li kraj najmoćnijem čovjeku Mađarske?

Bez obzira gdje se trenutno pojavljuje u Mađarskoj – ljudi hrle k njemu, plješću mu, žele mu stisnuti ruku i slikati se s njim. Ili mu reći da ovako više ne može ići i da je on njihova velika nada. On, kojeg neki u Mađarskoj ovih dana obožavaju poput mesije – to je Peter Magyar, 44-godišnji odvjetnik iz Budimpešte, politički novajlija i čovjek koji bi mogao poraziti autoritarnog dugogodišnjeg vladara Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u proljeće 2026.

Magyar, mladolikog izgleda, najčešće odjeven u traperice, bijelu košulju i tenisice, trenutno je prema anketama najpopularniji političar u Mađarskoj. Redovito okuplja stotine tisuća ljudi na prosvjedima. Već tjednima je na turneji po mađarskim gradovima i selima – za razliku od Orbana, koji se hvali da je "seoski dečko" i "ulični borac", ali ga se rijetko viđa na ulici. Magyarova stranka Tisza trenutačno je u anketama i do osam posto ispred Orbanovog Fidesza. Iako se kraj Orbanovog sustava time još ne nazire, jasno je: jako mnogo Mađara nezadovoljno je korumpiranim i samodopadnim premijerom i priželjkuje promjenu vlasti, piše DW.

Viktor Orban je na vlasti bez prekida od 2010. Dosad nikome nije uspjelo izazvati takvu atmosferu promjene kao Magyaru. Kako mu je to uspjelo? Mnogi Mađari nezadovoljni su Orbanovim sustavom već dulje vrijeme. Premijer i krug ljudi oko njega brinu se gotovo isključivo za svoju klijentelu, koja čini otprilike trećinu birača u zemlji. Za njih su uvedene porezne olakšice i druge financijske pogodnosti, oni dobivaju funkcije u državi i upravi, njihove firme profitiraju od ugovora s državom. Svi ostali se probijaju kroz sustav kako znaju ili žive u nesigurnim uvjetima.

Suprotno Orbanovoj retorici da je u Mađarskoj sve bolje nego drugdje u Europskoj uniji, javna infrastruktura je velikim dijelom u lošem stanju – od loših cesta preko zapuštenih bolnica i škola do kaotične uprave. Orbanov sve očitiji dvostruki moral naposljetku je pridonio usponu Petera Magyara. Analitičari su već ranije predviđali da Viktora Orbana i njegov sustav neće ugroziti lijeve i liberalne oporbene stranke, nego netko iznutra – i tako je i bilo.

Prije otprilike godinu dana ostavke su morale dati tadašnja predsjednica Katalin Novak i nositeljica liste Fidesza za europske izbore Judit Varga, bivša ministrica pravosuđa, jer su pomilovale muškarca osuđenog za pomaganje u seksualnom zlostavljanju djece, što je izazvalo veliko ogorčenje javnosti. Magyar, bivši muž bivše ministrice Varge, dao je nakon ostavki tih dviju Fideszovih političarki dugi intervju koji su pogledali milijuni gledatelja, u kojem je osudio dvostruki moral Orbanovog sustava. Magyar je dotada obnašao nekoliko unosnih, ali politički nevažnih dužnosti u Orbanovom sustavu i bio poznat uglavnom samo kao suprug poznate političarke.

On je rekao da je dao intervju kako bi "izašao iz sustava", jer više nije mogao podnositi laži. Kad su ga ubrzo zatim napali vladini mediji, odlučio je ući u politiku i kandidirati se na europskim izborima u lipnju 2024. te na parlamentarnim izborima 2026. godine. Preuzeo je jednu već postojeću malu stranku: Tisza, osnovanu prije nekoliko godina na lokalnoj razini, ali bez političkog značaja. Ubrzo je od stranačkog imena Tisza napravio PR-brand: naziv stranke ujedno je akronim za "Poštovanje i sloboda", ali i ime rijeke Tise, koja ima iznimno važnu ulogu u mađarskoj kulturi i nacionalnoj mitologiji.

Poznat slogan na Magyarovim skupovima, uz koji se bubnja u ritmu govora, glasi: "Tiszina poplava dolazi!" Koliko snažna ona može biti, Orban i Fidesz su prvi put naslutili na europskim izborima u lipnju 2024. Tisza je osvojila gotovo 30, a Fidesz 44 posto glasova, izgubivši osam posto. Magyar i inače vodi vještu političku kampanju. Od Orbana i Fidesza preuzeo je njihovu retoriku, kampanjske trikove i većinu sadržaja. Ključne razlike su, primjerice, njegov proeuropski stav i obećanje da će Mađarska pristupiti Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO). Time Magyar povezuje najavu odlučne borbe protiv korupcije te istrage protiv Orbana i njegovih oligarha zbog zlouporabe položaja i krađe javnog novca.

Po pitanju migracija Magyar želi nastaviti Orbanovu politiku – no istovremeno premijeru predbacuje dvostruka mjerila, jer je doveo desetke tisuća stranih radnika iz zemalja izvan EU-a. Njegovi nastupi imaju populistički štih sličan Orbanovom, ali Magyar pazi da uglavnom prenosi pozitivne poruke, umjesto da stalno huška ljude jedne protiv drugih, kao što to radi Orban. Magyar se – čini se uspješno – predstavlja kao iskreni i bolji nacionalno-konzervativni političar kojem je stalo do jedinstva mađarske nacije.

Ponekad djeluje arogantno i narcisoidno. lipnju 2024. uvrijeđeno je napustio emisiju vijesti uživo na televiziji ATV jer mu nisu odgovarala kritička pitanja. Ubrzo nakon toga bacio je mobitel jedne nepoznate osobe u Dunav jer ga je snimao na zabavi. Osim toga, tijekom razvoda je objavio potajno snimljeni privatni razgovor sa svojom bivšom suprugom. No sve to mu nije naštetilo. Magyar se do sada uspio predstaviti kao borac za pravdu, kojeg bi Orbanov režim najradije uklonio. U tome mu vjerojatno pomaže i to što mediji vjerni vladi svakodnevno vode pretjerane kampanje protiv njega, što čak i mnogim pristašama Fidesza djeluje nevjerodostojno.

Trenutno traju konzultacije o članstvu Ukrajine u EU-u. Orban želi da se Mađari izjasne protiv. Peter Magyar ga je preduhitrio. Tisuće Tisza-aktivista osobno su obišle svaki mađarski grad i selo i prikupile upitnike, između ostalog i o Ukrajini. Rezultat: 58 posto Mađara izjasnilo se za članstvo Ukrajine u EU-u. Vrlo brzo je uslijedio Orbanov odgovor na Facebooku: "pro-ukrajinska stranka Tisza" sklopila je "pakt s Bruxellesom", poručio je. Predaju "budućnost Mađarske u ruke Bruxellesa u zamjenu za vlast", ustvrdio je Orban. To se, poručio je, ne smije dopustiti.