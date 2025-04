Vojska i Civilna zaštita na granicama s Mađarskom: Hrvatska uvodi pojačane mjere zbog bolesti u susjedstvu

Zbog širenja slinavke i šapa na farmama u Mađarskoj i Slovačkoj, Hrvatska uvodi pojačane mjere na svojim granicama. Od sutra će biti dopušten uvoz mlijeka. Na dva granična prijelaza s Mađarskom, uvoz će nadzirati hrvatska vojska i Civilna zaštita. Počevši od sutra, na prijelazu Goričan kod Čakovca djelovat će vojska, dok će na prijelazu Duboševica kod Belog Manastira biti prisutna Civilna zaštita, uz veterinarske stručnjake.

"Dopušta se provoz kroz Slovačku i Mađarsku na dva granična prijelaza. To su prelazi koji će biti otvoreni za papkare, na njima će biti punktovi na kojima će se vršiti dezinfekcija vozila i bit će veterinarska služba koja će pisati potvrde o provedenoj dezinfekciju koja treba pratiti onda pošiljku do neke druge zemlje ili do odredišta u Hrvatskoj", rekao je Ivan Zemljak, predsjednik Hrvatske veterinarske komore za RTL Danas.

Naime, uvoz mlijeka bit će omogućen jer u posljednjih deset dana nije zabilježeno novo žarište bolesti. "Epidemiološka situacija se popravila i baš danas Austrija je otvorila svoje granice, mi pripremamo u skladu s tim i eventualno relaksaciju što se tiče pojedinih dijelova uvoza", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić. To znači da bi se od sutra mlijeko iz Slovačke i Mađarske trebalo vratiti u hrvatske trgovine, nakon što je njegov uvoz bio zabranjen prošlog utorka. Sirovo mlijeko iz ovih zemalja morat će se obvezno prerađivati."Informacija koju danas imamo je da bi bio odobren uvoz mlijeka s područja Mađarske. Druge države rade na produljenju svojih mjera zabrane i pooštravanju tih mjera. Nadam se da ćemo se svi odgovorno ponašati prema tim mjerama", rekao je Igor Rešetar, predsjednik Odbora za mljekarstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

Uvoz životinja, uključujući goveda, ovce, svinje, kao i mesa i mesnih prerađevina iz tih zemalja, i dalje je zabranjen. "Mi na ovaj način sprječavamo ulaz slinavke i šapa kao jedne od najzaraznije bolesti koja bi nam se mogla dogoditi u Hrvatsku. Mjera je privremena, ne treba tu biti straha, ne radimo ništa na štetu naših stočara, naprotiv štitimo stočare kako ne bi došlo do zaraze i još veće devastacije stočnog fonda u Hrvatskoj", rekao je Zemljak.

Kamioni koji prevoze žive životinje moraju se na graničnim prijelazima prati, čistiti i dezinficirati, uz obaveznu potvrdu o provedenom postupku. Veterinari upozoravaju stočare da odmah prijave bilo kakve sumnjive promjene. "Bilo da je to neko slinjenje kod goveda, bilo da je to neko šepanje, afte, mjehurići u međupapčanom sustavu, ili je to nešto na nosu, ustima ili vimenu, da to prijave veterinaru koja onda to u kontaktu s nadležnom Veterinarskom stanicom provodi daljnje mjere", poručio je Zemljak.

>> VIDEO Strava u Rovinju: Maloljetnik pao s četvrtog kata ravno na vozilo hitne pomoći