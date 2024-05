Macron Xija želi odvojiti od Putina, a Xi pak Europu od Washingtona

Čelnik azijske supersile Xi Jinping stigao je jučer u posjet Parizu, gdje je započeo svoj šestodnevni posjet Europi , prvi u posljednjih pet godina. Xi stiže u novu, drukčiju Europu, obilježenu posljedicama pandemije koronavirusa, ruskom invazijom na Ukrajinu, ali i strahom od gospodarskog i političkog uspona Kine i svega što dolazi iz Kine, bilo da je riječ o kineskoj potpori Rusiji, suprotstavljanju Sjedinjenim Državama ili jeftinim solarnim panelima i električnim automobilima, kojima je Kina preplavila europsko tržište, dovodeći u pitanje opstanak europske automobilske industrije.

Sve će to biti teme razgovora što će ih Xi u Parizu voditi s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom , a danas će im se pridružiti i šefica Europske komisije Ursula von der Leyen, što znači da ovdje nije samo riječ o francusko-kineskom nego i o europsko-kineskom dijalogu.

Prijateljstvo bez granica

Očekuje se, međutim, da će rat u Ukrajini biti u fokusu pariških razgovora, koji će trajati do utorka, kada Xi nastavlja europsku turneju u Srbiji. Francuski je predsjednik otprilike u ovo vrijeme prošle godine posjetio Xija u Pekingu, otvoreno pozivajući kineskog vođu da "urazumi" Putina i pomogne u zaustavljanju krvoprolića u Ukrajini tako što će nagovoriti Putina da se vrati za pregovarački stol. Čini se, međutim, da Macronova moć uvjeravanja nije djelovala na Xija, premda je Macron kineskog sugovornika tada pokušavao odobrovoljiti čak i kontroverznom izjavom da se Francuska neće uvijek nužno slagati sa Sjedinjenim Državama u vanjskoj politici, aludirajući pritom na Tajvan.

Bon jour, Monsieur Xi.



French Prime Minister Attal welcomes Chinese President Xi Jinping at Paris airport.



Red carpet rolled out for a state visit.



Can Macron and Xi achieve any breakthrough in terms of Ukraine or EU-China relations? pic.twitter.com/4rNQe40YJS