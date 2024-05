Kina objavila video s velikim planom za Mjesec, svi su primijetili smiješnu 'pogrešku': 'Krali su izume...'

Kineska nacionalna svemirska agencija (CNSA) nedavno je objavila video koji predstavlja njihov koncept baze na Mjesecu, planiran za razvoj u idućim desetljećima. Ovaj projekat, nazvan Međunarodna lunarna istraživačka postaja (ILRS), prvotno su najavile Kina i Rusija, a sada inicijativu vodi Kina.

Zemlja pokušava privući međunarodne partnere za ovaj veliki pothvat. Do sada ILRS ima devet zemalja članica, uključujući Kinu, Rusiju, Venezuelu, Pakistan, Azerbajdžan, Bjelorusiju, Južnoafričku Republiku, Egipat i Tajland. Turska i nedavno Nikaragva također su navodno podnijele zahtjev za pridruživanje.

Boom problem solved. CGTN went ahead and slapped an ol' reliable blur bar over the Shuttle https://t.co/GltGw0c17x pic.twitter.com/bkuBT86YaN — Jack Kuhr 👨‍🚀 (@JackKuhr) April 25, 2024

Ipak, u videu koji prikazuje velike ideje Pekinga, a koji je objavila Kineska nacionalna svemirska agencija, gledatelji su uočili potencijalnu grešku. Isječak, naime, sadrži snimak u kojem u pozadini polijeće raketa NASA Space Shuttle. On je, da podsjetimo, zatvoren za rad u kolovozu 2011., nakon četiri desetljeća u zraku, usred proračunskih pritisaka. Također, jasno je da Kina i NASA uopće ne surađuju, stoga je nejasno odakle u njihovu videu NASA-ina svemirska letjelica.

Kineska globalna televizijska mreža zamaglila je "svemirski šatl" u jednoj verziji videa, piše The Sun. Međutim, to nije spriječilo promatrače da uoče "pogrešku". Neki komentatori na društvenim mrežama ističu da se možda Kina odlučila našaliti, dok su se drugi narugali na njezin račun. "S obzirom na to da su kineski komunisti krali izume poput SSSR-a, ne mogu reći da sam iznenađen", napisao je jedan korisnik na X-u.

Kineski svemirski grad smješten na lunarnom južnom polu "podržat će čovječanstvo" u putovanju u "dublji svemir", prema nacionalnoj svemirskoj agenciji. "Više se ne zadovoljavamo jednostavnim posjetima, ovdje smo za dugotrajna istraživanja. Međunarodna lunarna istraživačka postaja (ILRS) omogućuje ovu viziju", hvale se iz Pekinga. Dodaju da njihov glavni plan za Mjesec uključuje flote autonomnih robota, stambene kupole i na kraju infrastrukturu poput grada.

