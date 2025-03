Igrali su nogomet, a onda je odjeknulo. Zelenski objavio snimku: 'Rusija ubija ljude svaki dan'

"Rusija ubija ljude svaki dan", poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te napomenuo kako je prijedlog SAD-a o bezuvjetnom prekidu vatre na stolu već pola mjeseca. Uz to, Zelenski je na platformi X objavio snimku igrača na nogometnom igralištu koji bježe zbog napada. Naime, na snimci se čuje kako je odjeknula eksplozija.

"Svaki dan u Ukrajini obilježen je napadima velikih razmjera udarnim bespilotnim letjelicama, uglavnom 'Shahedima' - Iran je naučio Rusiju kako proizvoditi takve bespilotne letjelice. Danas je više od desetak dronova već pogodilo naš Harkiv, jedan od najvećih gradova u Ukrajini. Oštećeni su obični stambeni objekti, a do sada je ranjeno osam osoba, među kojima je i 12-godišnja djevojčica. Niti jedna zemlja ne bi trebala prolaziti kroz ovo.

Govoriti o popuštanju pritiska na Rusiju, ukidanju sankcija i tako dalje, definitivno je neprikladno i beskorisno. Rusija ubija ljude svaki dan i razvlači ovaj rat. Prijedlog SAD-a o bezuvjetnom prekidu vatre na stolu je već pola mjeseca. Potreban je pritisak na Rusiju kako bi se spasili životi i kako bi diplomacija djelovala brže i učinkovitije. Bez pritiska na Rusiju neće biti rezultata", poručio je Volodimir Zelenski.

Ordinary Ukrainian cities: Kharkiv, Sumy, Dnipro. Ordinary life, and Russian strikes that should never have happened. Every day in Ukraine is marked by large-scale attacks with strike drones, mostly “Shaheds”—it was Iran that taught Russia how to produce such drones.



