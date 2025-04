Macron otkrio što mu je Zelenski rekao: 'Ukrajina je spremna na bezuvjetni prekid vatre. Putin je na redu'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Rimu se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Na svom X-u objavio je status o tome kako je protekao sastanak. "Okončanje rata u Ukrajini — to je cilj koji dijelimo s predsjednikom Trumpom. Ukrajina je spremna na bezuvjetni prekid vatre. Predsjednik Zelenski mi je to danas ponovno potvrdio. Želi raditi zajedno s Amerikancima i Europljanima kako bi se to dogodilo. Sada je na predsjedniku Putinu da dokaže da doista želi mir. Nastavit ćemo naše napore unutar Koalicije voljnih pokrenute u Parizu prošlog ožujka, kako bismo postigli ovaj prekid vatre i potpuni, trajni mir u Ukrajini", napisao je Macron.

