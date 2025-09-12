Louise Brown, prva osoba na svijetu rođena IVF metodom: Moja majka imala je šanse za rađanje jedan naprema milijun

Louise Brown, prva osoba na svijetu rođena putem IVF metode, gostovala je na 15. Hrvatskom kongresu o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi te 8. Kongresu Društva hrvatskih kliničkih embriologa u Opatiji, gdje se govorilo o temama vezanim za liječenje neplodnosti s kliničkog i embriološkog aspekta, interpretaciju podataka o uspješnosti IVF postupaka, debljinu, cijepljenje protiv HPV-a, endometriozu i menopauzu. Louise Brown, rođena 1978. godine, simbolično pokazuje koliko je daleko medicina napredovala i kako danas, 47 godina kasnije, zahvaljujući medicinskom napretku imamo barem jedno dijete u svakom školskom razredu koje je začeto putem IVF-a.

- Kao prva osoba rođena zahvaljujući IVF metodi u svijetu, odrasla sam pod svijetlom reflektora. Moje rođenje bila je nada za milijune ljudi diljem svijeta koji nisu mogli imati djecu prirodnim putem. Ja sam danas ambasador u brojnim kampanjama koje dižu svijest javnosti o humanoj reprodukciji i važnosti edukacije ljudi o mogućnostima koje imaju kako bi postali roditelji. Željela bih svima poručiti da nikada ne gube nadu. Najbolji primjer je moja majka koja je prije 47 godina vjerovala u moje rođenje, iako su njene šanse tada bile jedan naprama milijun. Od tada do danas medicina je iznimno napredovala i mnogi parovi su zahvaljujući njoj danas sretni roditelji - izjavila je Louise Brown.

Prema istraživanjima i predikcijama, u sljedećih deset godina potpomognuta oplodnja bit će sigurnija, kraća i jednostavnija. Očekuje se manje injekcija, više prilagodbe svakoj ženi i više dogovora na daljinu, što je ujedno i manje dolazaka u bolnicu/kliniku i manji stres za svaku ženu. Odabir embrija postat će manje invazivan jer će se više oslanjati na snimke razvoja u inkubatoru i analizu medija u kojem embrij raste. Umjetna inteligencija tu će biti saveznik koji daje dosljednije procjene, ali neće sama donositi odluke, nego uz liječnika i jasne dokaze. Očuvanje plodnosti (zamrzavanje jajnih stanica ili tkiva jajnika) postat će dostupnije onkološkim pacijenticama i ženama s povišenim rizikom. Sve veći naglasak bit će na prevenciji, isticanju važnosti zdravog načina života, borbi protiv debljine, smanjenju utjecaja okolišnih čimbenika i eliminaciji HPV-a zahvaljujući dostupnom cjepivu.

To je budućnost u kojoj se uspjeh ne mjeri isključivo rođenjem djeteta, nego i zdravljem majke i sigurnošću cijelog procesa, što je i cilj svakog IVF postupka. Danas se računa kako je 15 do 17 % parova neplodno, što znači da svaki 6. par u svijetu i u Hrvatskoj ima problema s neplodnošću. Metode potpomognute oplodnje, kao što je in vitro fertilizacija (IVF) rezultirale su rađanjem više od 13 milijuna djece diljem svijeta. U Hrvatskoj djeca rođena medicinski potpomognutom oplodnjom čine 5 % ukupno rođene djece, pa tako praktički nema razreda u kojem barem jedno dijete nije rođeno uz pomoć medicine.

Ključni čimbenici na kojem ponajprije treba poraditi u Republici Hrvatskoj, i to zajedničkim djelovanjem države, zdravstvenih djelatnika i udruga pacijenata su, smatraju stručnjaci, osvješćivanje problema neplodnosti, edukacija i promjena javnog mnijenja. Stručnjaci poseban naglasak stavljaju na kvalitetu i sigurnost IVF-a, pravilnu interpretaciju podataka o uspješnosti IVF postupaka te standardizaciju registra podataka u Europi.

- Vrlo je važno uzeti u obzir sve demografske i medicinske čimbenike prilikom interpretacije podataka uspješnosti IVF postupaka jer u suprotnom dolazi do pogrešnih interpretacija koje mogu dovesti u zabludu brojne parove koji se bore s ovim problemom. Etičan i stručan pristup interpretaciji podataka uspješnosti imperativ je struke, stoga smo na ovogodišnjem kongresu ugostili aktualnog i prethodnog predsjednika Europskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) kako bismo podijelili i razmijenili iskustva te postavili europske standarde - istaknula je prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, predsjednica Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju, predsjednica Nacionalnog povjerenstva za medicinski potpomognutu oplodnju Ministarstva zdravstva, članica Izvršnog odbora Europskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) i članica Nadzornog odbora Paneuropskog registra za medicinski potpomognutu oplodnju (EuMAR).