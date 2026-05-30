FOTO Na jednoj od najtraženijih lokacija u Opatiji prodaje se stan: Pogled na more ostavlja bez daha
Poseban adut nekretnine je natkrivena terasa s panoramskim pogledom na more, na koju se izlazi iz dnevnog boravka i spavaće sobe. Terasa je opremljena vanjskom garniturom i ležaljkama te predstavlja idealan prostor za opuštanje tijekom cijele godine.
Ukupna površina stana iznosi 76 četvornih metara, a prostor je pažljivo osmišljen kako bi pružio maksimalnu funkcionalnost i ugodan boravak. Interijer je uređen u modernom stilu, s neutralnim tonovima i elegantnim detaljima koji prostoru daju profinjen izgled.
Središnji dio stana čini otvoreni dnevni prostor koji obuhvaća prostrani i svijetli dnevni boravak s pogledom na more, blagovaonicu i potpuno opremljenu kuhinju. Spavaća soba uređena je elegantno i posjeduje vlastitu modernu kupaonicu, dok dodatni gostinjski toalet doprinosi praktičnosti svakodnevnog života.
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Opatiji smješten je elegantan i potpuno opremljen jednosobni stan koji spaja suvremeni dizajn, funkcionalnost i atraktivnu blizinu mora. Stan se nalazi u kvalitetno građenoj stambenoj zgradi, udaljenoj svega 150 metara od obale, a stanarima su na raspolaganju dodatni sadržaji poput vanjskog bazena i sunčališta, što dodatno doprinosi osjećaju luksuza i udobnosti, javljaju iz Agencije za nekretnine Remington.
Lokacija omogućuje izvrsnu povezanost sa svim važnim sadržajima poput trgovina, škola, vrtića, zdravstvenih ustanova i javnog prijevoza. Poznato šetalište Lungo Mare i najbliža plaža nalaze se na svega nekoliko minuta hoda, dok je centar Opatije udaljen tek nekoliko minuta vožnje.