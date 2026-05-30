Plenković: 'Možemo s ponosom pogledati na postignuća i zahvaliti onima koji su za hrvatsku slobodu dali najviše'

Premijer Andrej Plenković u subotu je s Oltara domovine, gdje je upaljen vječni plamen, čestitao Dan državnosti te podsjetio na značaj 30. svibnja 1990. kada je konstituiran prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor koji je donio ključne odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.

"Trideset i šest godina kasnije možemo s ponosom pogledati na postignuća i upravo najviše zahvaliti onima koji su za hrvatsku slobodu dali najviše - a to su hrvatski branitelji", rekao je Plenković na Oltaru domovine na Medvedgradu gdje je zapaljen vječni plamen, kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani hrvatske države.

Premijer je istaknuo simboliku tog čina. Plamen su zapalili mlada hrvatska policajka i vojnik, a donesen je iz Vukovara, s memorijalnog groblja. Plamen na Oltaru domovine gori prvi put nakon 16 godina, a prvi ga je još 1994. zapalio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

"To je simbolika i poruka i zahvala hrvatskoj žrtvi i gradu heroju", rekao je predsjednik Vlade, dodavši da je Medvedgrad, kao srednjovjekovna utvrda, važan simbol hrvatske države i mjesto sjećanja na sve koji su dali živote za hrvatsku slobodu. Na svečanosti nije sudjelovao predsjednik Republike Zoran Milanović koji smatra da bi Dan državnosti bilo prikladnije obilježavati 25. lipnja, na datum kad je 1991. Sabor donio odluku o proglašenju neovisnosti i raskidu svih veza s bivšom SFRJ. Taj se datum obilježavao kao Dan državnosti u razdoblju od 2001. do 2019., a 30. svibnja kao Dan Hrvatskog sabora.

Plenković je ocijenio da je promjena datuma bila pogreška te da se Dan državnosti ukorijenio i bio emocionalno prihvaćen u narodu upravo 30. svibnja. "Promjena koja se dogodila, na prijedlog lijeve koalicije tada, u praksi je pokazala da je taj dan postao manje obilježavan i da su se s njim ljudi manje identificirali", rekao je.

Hrvatski sabor je na prijedlog Vlade vratio Dan državnosti na 30. svibnja, koji Plenković opisuje kao "jedino pravo simbolično i emotivno mjesto" - dan od kojeg je krenuo cijeli proces hrvatskog osamostaljenja. Upitan žali li zbog toga što cijeli državni vrh, zajedno s predsjednikom Republike, zajedno ne obilježava ovaj dan, upozorio je na scenarij podjela i nejedinstva.

"Ono što danas vidimo je scenarij podjela, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države", poručio je Plenković, dodavši da o tome "trebaju dobro promisliti hrvatski birači". Predsjednik Vlade je zaključio da su današnji izazovi za Hrvatsku drugačije prirode od onih iz 1990-ih - radi se o konsolidiranju institucija, podizanju gospodarskog i socijalnog standarda te jačanju društvene kohezije.