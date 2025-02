Ljudi danima prijavljivali smrad na Srebrnjaku, optužbe su pale na Institut Ruđer Bošković, sud kaže: 'Nisu krivi'

Institut Ruđer Bošković i ravnatelj dr. sc. David Matthew Smith oslobođeni su optužbe za onečišćenje lani početkom veljače na Bijeničkoj cesti 54 u Zagrebu, odnosno da su u javni odvod ispustili ugljikovodike i lakohlapljive aromatske ugljikovodike (BTX) u količinama znatno iznad dopuštenih. Tako je nepravomoćno presudila sutkinja Vlatkica Jurić iz Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu. Prema optužnom prijedlogu Državnog inspektorata, uzvodno od ispusta Instituta nije bilo tragova onečišćenja, a u uzorku iz cijevi koju koristi isključivo Institut utvrđene su količine manje od maksimalno dopuštenih: 10,6 (dopušteno do 30) mg/L ugljikovodika, lakohlapljivih aromatskih ugljikovodika 0,67 (dopušteno do 1) te benzena do 0,005 (dopušteno do 1). Ali, uzorak uzet sto metara nizvodno sadržavao je 1261, 505 i 0,069 mg/L spornih tvari pa je zaključeno da je onečišćenje poteklo iz Instituta. Institut se branio da je nedopušteno onečišćenje pronađeno na dijelu sustava odvodnje gdje su još dva legalna priključka kuća te ilegalni priključak izvođača građevinskih radova na projektu Silver Hill na Srebrnjaku. Voditeljica tehničke službe Instituta i državna inspektorica za inspekcijskog nadzora spornog okna upadale su u blato do koljena. Tvari koje su pronađene komponente su naftnih proizvoda, koji se koriste najčešće u građevinarstvu, dok Institut u svojim istraživanjima koristi čiste kemikalije i ima hodogram zbrinjavanja u bačvama i odvoza po ugovoru s tvrtkom za zbrinjavanje kemijskog otpada. Ravnatelj je prigovorio i što inspektorica nije provjeravala argumente Instituta niti je ispitivala tko bi još mogao biti onečišćivač "već je vrlo paušalno odmah stvorila sumnju da su oni".

Inspektorica Natalia Solina Međimurec rekla je da nije ispitivala je li još netko priključen na sporno okno osim Instituta i dviju kuća. Neugodne mirise građani su prijavljivali iz dva okna iz kojih su uzeti uzorci. Prva je dojava bila 1. veljače u večernjim satima pa je analiza provedena satima kasnije tijekom kojih su odvodi ispirani. Stanari su danima prijavljivali neugodan miris, navodno benzena. Inspektorica je smatrala da je krivnja zbog onečišćenja isključivo na Institutu. Zaposlenik djelatnik Instituta svjedočio je da su 200 metara niže od Instituta u dubini okna osjetili jaki miris razrjeđivača. Vještakinja za kemiju u industriji i ekologiju inž. Ljerka Hećimović u mišljenju je navela da su na sporno okno uz Institut spojene dvije kuće i ilegalni priključak za radove na stambenom objektu investitora SMB Srebrnjak te se spominjao i neki kamion u kvaru. Vještakinja je rekla da za inspekcijskog nadzora nije napravljen sveobuhvatni pregled i nema informacija o nadzoru preostala tri subjekta te stoga nije moguće donijeti nedvojbeni zaključak. Nedefinirana smjesa dizelskog goriva, benzina i/ili razrjeđivača nije primjerena djelatnosti Instituta, već se koristi u građevinarstvu i drugoj širokoj primjeni.

