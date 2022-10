Ljubavnici slao poruke da mu je supruga 'debela krava', ovakvoj osveti nije se nadao

Kada je Betsy Ayala iz Teksasa doznala da je njezin suprug vara, ostala je slomljena pogotovo zato što je tek rodila njihovo prvo dijete. No, još više su je pogodile poruke koje je nevjerni suprug slao svojoj ljubavnici, a u kojima je Betsy nazivao debelom kravom.

Betsy se, naime, borila s viškom kilograma, a kada je prestala tugovati zbog raspada svog braka, brzo je pronašla način kako će se najbolje osvetiti svome bivšem mužu. Novopečena majka odlučila je drastično promijeniti svoj život te je smršavjela više od 50 kilograma i danas izgleda neprepoznatljivo.

Od simpatične debeljuce pretvorila se u atraktivnu ljepoticu, a njezinom je bivšem suprugu, vjerujemo, sigurno žao što ju je ikada nazvao debelom.

– Iskreno, zahvalna sam na onome što mi je napravio jer inače nikad ne bih promijenila svoj život. U početku sam plakala na kraju svakog vježbanja, no onda sam shvatila da se moram promijeniti zbog svoje kćeri, da bude ponosna na mene i da joj budem primjer – ispričala je Betsy.

Ona je cijeli svoj život imala problema s debljinom. Nakon poroda, pala je u postporođajnu depresiju pa se situacija još više pogoršala jer je utjehu samo pronalazila u hrani.

S bivšim suprugom bila je u vezi od tinejdžerskih dana, punih 14 godina, pa je od njega očekivala razumijevanje. Počela je paziti što jede i dobro se držala dok dva dana prije Božića nije otkrila poruke na njegovu Facebooku. Varao ju je s kolegicom na poslu kojoj je pisao da mu je supruga debela krava.

– To me užasno pogodilo jer mi je uvijek govorio da dobro izgledam i poticao me čak da se nezdravo hranim, kao da je htio da zauvijek ostanem takva – ispričala je Betsy koja se ipak uspjela izvući te je nastavila sa zdravim životom.

S bivšim suprugom sada je u dobrim odnosima budući da imaju zajedničko dijete, no kako se on osjeća zbog njezine promjene, to možda nikada neće otkriti.

>> Članak je izvorno objavljen u listopadu 2017. godine