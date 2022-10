‘Suprug me varao godinama: Sada ljubavnicu želi upoznati s našim kćerima’

- Rastavila sam se od svoga muža prije godinu dana, nakon što sam saznala da je godinama imao aferu. On je još uvijek s tom ženom i u ozbiljnoj su vezi, a sada je želi upoznati s našim kćerima koje imaju tri i šest godina. Znala sam da je ovo neizbježno, ali i dalje sam ljuta zbog njegove afere. Do sada smo uspijevali naš odnos održavati solidnim zbog djece, što je za mene bio jako veliki napor - napisala je jedna žena za Mirror.

Jednom je srela tu ženu i to vrlo kratko, kada je naletjela na njih u trgovini. Bila je prijateljski raspoložena i malo nervozna, ali nije joj se činila toliko lošom kako ju je zamišljala. Susret s njom malo joj je pomogao da krene dalje. Njihove kćerke znaju da tata ima djevojku, jer ponekad priča o njoj, pa im to neće biti potpuno iznenađenje. No, i dalje joj nije drago zbog tog upoznavanja.

- Mislim da to neće utjecati na našu najmlađu kćer, ali naša šestogodišnjakinja je prilično osjetljiva i bila je shrvana kada smo prekinuli. Ne znam kako se nositi s time i što bih mislila o upoznavanju naših kćeri s njegovom ljubavnicom - nastavila je.

- Mislim da ste zabrinuti da će vaše kćeri upoznati tu ženu i da će im se svidjeti, a to bi vama bio još jedan udarac. I sama sam bila u ovoj situaciji i mogu vam reći da, bez obzira koliko im se ona svidjela, vi ćete uvijek biti njihova majka i nikada neće nikoga voljeti kao vas. Dakle, moj savjet je da ne dopustite da vas ovi strahovi navedu da otežate stvari svom bivšem. Ostanite jaki i razmislite što je najbolje za vašu djecu. Ako vaša starija djevojčica čuje da ste dobri prema djevojci njezina oca, osjećat će da može biti iskrena i otvorena s vama dok pričate o njoj, bez straha da će vas uzrujati. Razumijem da vam je to upoznavanje otvorilo stare rane, ali zaista je bilo neizbježno i važno je da nastavite ići naprijed u vlastitom životu - odgovorila joj je Coleen Nolan.

