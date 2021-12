'Lješnjak je vjerojatno najdohodovnija kultura, no jedno nas je ove godine iznenadilo'

Ne otkrivamo toplu vodu – lješnjaci su jedna od najisplativijih investicija u poljoprivredi jer nasadi lijeske mogu obilati roditi i do 50 godina od sadnje, a najbolji su prinosi oko tridesete godine. Na puni urod valja pričekati sedam, osam godina. Sve su to znali Ljerka i Ivan Vodopija kad su prije 16 godina u Velikom Grđevcu između Bjelovara i Daruvara započinjali sadnju prvih stabalaca. No, njih nije vodila priča o velikoj zaradi, već ljubav. Odlučili su se za ekološku proizvodnju, bez kemikalija, u skladu s prirodom. Nažalost, Ivan nije dočekao da stabla dođu u punu snagu. Preminuo je prošlog prosinca. Ljerka je nastavila započeti posao, a pomažu joj kći i sin koji, kupuje zemljišta i planira otvoriti svoj OPG. Što će proizvoditi?