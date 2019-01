Liječnik repke ulazi u politiku: 'Kad mi je prišao Beljak, priča mi se učinila dobra'

Bivši ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Zagrebu i liječnik hrvatske nogometne reprezentacije, Zoran Bahtijarević, prelazi u političke vode, prenosi RTL. Bathijarević ulazi u Amsterdamsku koaliciju za Europski parlament, a otkriva kako je poziv dobio od Kreše Beljaka.

- Moram reći kad mi je prišao Krešo Beljak s tom idejom da mi se priča učinila dobra. Najviše mi se pozitivnim učinila činjenica da nisu zahtjevali od mene da uđem uz stranku. Ulazim na listu kao nestranački, to je s druge strane neuobičajeno za hrvatsku politiku da se nestranački kandidat istakne kao jedan od prvih na listi. Ja sam jedan od prva tri na listi i među prvima, ako ne i prvi s HSS-ove listi. Što me nagnalo na ovo? Medicina je humana i humanistička djelanost, nije samo biološka mada je većina našeg posla biološkog. Ona je sama po sebi humanistička i zbog toga me ne čudi poriv liječnika i kroz politiku- kazao je Bahtijarević.

-Mislim da je javno zdravstveno djelovanje također politika. Bavit ću se onime što znam. To su problemi u zdravstvu. Druga stvar, ne mislim se baviti tuzemnim politikanstvima. Stojim iza toga što sam rekao da je unutarnja politika prljava- dodao je.

Bahtijarević je također kazao da dok je bio ravnatelj bolnice, javna nabava je uvijek bila transparentna i nije bilo prevare.

-Dobivali smo uređaje po cijeni najeftinijoj kojoj smo mogli dobiti. O javnoj nabavi bi se knjige dale napisati, no to ne treba biti predmet ovog razgovora- kazao je.

