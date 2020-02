Lider Kosova protivi se dijalogu sa Srbijom i zagovara veliku Albaniju

Novi predsjednik kosovske vlade, 45-godišnji Albin Kurti jučer je službeno preuzeo dužnost premijera nakon što je kosovski parlament, sa 66 glasova za, 10 suzdržanih i bez oporbe čiji su zastupnici napustili dvoranu, izglasao novu kosovsku vladu s 15 ministarstava. Umjesto dosadašnjeg premijera Ramusha Haradinaja, koji se nalazi u SAD-u, ceremoniju primopredaje obavio je ministar vanjskih poslova Behgjet Pacoli.

Srbima dva ministarstva

Nova kosovska vlada, poslije dugotrajnih pregovora, formirana je na temelju sporazuma o zajedničkoj koaliciji između pokreta Samoodređenje koji je na parlamentarnim izborima u listopadu 2019. godine i bio relativni pobjednik, na čijem je čelu novi premijer Kosova, i Demokratskog saveza Kosova (LDK) koji je bio drugoplasirani i na čijem je čelu Isa Mustafa. Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova (DSK) izabrana je za novu predsjednicu Skupštine Kosova. Na dogovor dviju strana utjecali su i Richard Grenell, posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, i Josep Borrell, visoki predstavnik EU, koji su u Prištini boravili za vrijeme pregovora.

Po šest ministarstva podijelili su Samoodređenje i LDK, dva su pripala Srpskoj listi, na čelu ministarstva za zajednice i povratak bit će Dalibor Jevtić, Ministarstvom za razvoj rukovodit će Ivan Milojević, a jedno ministarstvo vodit će predstavnik bošnjačke nacionalne zajednice. Ono što je zanimljivo, u Kurtijevoj vladi pet ministarstava vodit će žene. Nakon što su u javnosti obznanjena imena ministara u Kurtijevoj vladi, beogradski mediji odmah su Kurtija napali što je za ministra obrane postavio Antona Qunija (LDK), kojeg je Viši sud u Nišu u odsustvu osudio za ubojstvo petorice vojnika tadašnje SR Jugoslavije tijekom sukoba na Kosovu 1999. godine.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije baš sretan što je kosovsku vladu preuzeo Albin Kurti, a premijerka Srbije Ana Brnabić najprije je kazala da pregovori s Prištinom ne dolaze u obzir dok se ne ukinu carine na srpsku robu od 100 posto, no već drugog dana promijenila je svoj stav te izjavila: “Spremna sam na razgovore sa svima, uključujući i Kurtija, da bih unaprijedila položaj Srba na Kosovu ili bilo gdje drugdje.”

Međutim, analitičari su uvjereni da s Albinom Kurtijem neće biti baš lako jer je već prvog dana na dužnosti premijera izazvao lavinu u Srbiji najavivši da će od Srbije “tražiti odgovornost za počinjene ratne zločine i naknadu ratne štete” te da će, na temelju međunarodnih zakona i prava, “pripremiti tužbu protiv Srbije za ratni zločin, genocid i agresiju”. Između ostalog, najavio je uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u trajanju od tri mjeseca i donošenje zakona o oduzimanju ilegalno stečene imovine. Albin Kurti ima burnu prošlost i mnogo je žrtvovao za Kosovo u najgorim vremenima, dok je vladao režim Slobodana Miloševića. Kurti je krajem devedesetih postao zvijezda kada se usprotivio Miloševićevu režimu. Zbog organiziranja studentskih prosvjeda proveo je gotovo tri godine u zatvorima u Lipljanu i Požarevcu, pod optužbama za terorizam. Bio je glasnogovornik albanskih studenata na Kosovu, a u tadašnjim intervjuima naglašavao je da njihove demonstracije “nisu političke i da nemaju ništa s političkim strankama”.

Sve bi ponovo isto učinio

Ostao je zapamćen u ožujku 2000. kada je na sudu u Nišu osuđen na 15 godina zatvora zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Savezne Republike Jugoslavije i terorizma kada je poručio: “Meni može suditi samo sud mog vlastitog naroda. Ne priznajem ovaj sud, ne priznajem Srbiju, ne priznajem Jugoslaviju.” Na izricanju presude ostao je dosljedan: “Nevažno je hoćete li me osuditi i na koliko. Sve što sam radio, radio sam dobrovoljno i s dostojanstvom. Ponosan sam na to i, kad bih mogao, ponovo bih sve isto učinio.” Svoju političku karijeru gradio je naglašavajući neovisnost Kosova (a kasnije i ponovno ujedinjenje s Albanijom) i organizirao je skupove na kojima su se njegove pristaše sukobili sa snagama UNMIK-a i EULEX-a. Ti nasilni incidenti, koji su doveli do njegova uhićenja, nastavili su se nakon proglašenja neovisnosti 2008. Pitanje koje se nameće je kako će Kurti nastaviti dijalog sa Srbijom s obzirom na to da je organizirao prosvjede protiv tog dijaloga.