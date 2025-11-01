Lenjinova Rusija homoseksualcima dala prava koja u Putinovoj nemaju

Revolucionarna 1917. promijenila je svijet. No ni 108 godina kasnije ne postoji suglasnost o karakteru tog velikog povijesnog događaja – ni u Rusiji ni u ostatku svijeta. Rusija bez pompe obilježava godišnjice Oktobarske revolucije, tog velikog političkog potresa 20. stoljeća, jer se Kremlj najviše od svega boji stvaranja pozitivne javne slike o nasilnoj promjeni režima, dok se u ostatku svijeta ovaj događaj, koji je nekoć pokrenuo kotač povijesti, danas glorificira, obezvređuje, sotonizira ili pak, ponajviše, ignorira.



U odnosu na ostale velike sile tog vremena, Rusija je bila iznimno zaostala zemlja s većinskim seljačkim i nepismenim stanovništvom, u kojoj se nije dogodila industrijska revolucija, od suvremenosti izolirana i korištenjem julijanskog kalendara. Tako je, uostalom, nastao naziv Oktobarska revolucija, jer ona se po julijanskom kalendaru odigrala 25. i 26. listopada, tj. oktobra, dok se po zapadnom računanju vremena dogodila zapravo 7. i 8. studenoga.