Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
STO OSAM GODINA NAKON OKTOBARSKE REVOLUCIJE

Lenjinova Rusija homoseksualcima dala prava koja u Putinovoj nemaju

Autor
Renata Rašović
01.11.2025.
u 17:15

'Crveni teror' čistkama i gulazima kasnije je do pakla doveo Staljin

Revolucionarna 1917. promijenila je svijet. No ni 108 godina kasnije ne postoji suglasnost o karakteru tog velikog povijesnog događaja – ni u Rusiji ni u ostatku svijeta. Rusija bez pompe obilježava godišnjice Oktobarske revolucije, tog velikog političkog potresa 20. stoljeća, jer se Kremlj najviše od svega boji stvaranja pozitivne javne slike o nasilnoj promjeni režima, dok se u ostatku svijeta ovaj događaj, koji je nekoć pokrenuo kotač povijesti, danas glorificira, obezvređuje, sotonizira ili pak, ponajviše, ignorira.

U odnosu na ostale velike sile tog vremena, Rusija je bila iznimno zaostala zemlja s većinskim seljačkim i nepismenim stanovništvom, u kojoj se nije dogodila industrijska revolucija, od suvremenosti izolirana i korištenjem julijanskog kalendara. Tako je, uostalom, nastao naziv Oktobarska revolucija, jer ona se po julijanskom kalendaru odigrala 25. i 26. listopada, tj. oktobra, dok se po zapadnom računanju vremena dogodila zapravo 7. i 8. studenoga.

Ključne riječi
Rusija Trocki Lenjin staljinizam Oktobarska revolucija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja