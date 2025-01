Lažni vatrogasci pljačkaju vile, građani uzimaju pravdu u svoje ruke: Los Angeles se nakon požara pretvorio u Divlji zapad

Zastrašujući scene iz Los Angelesa se nastavljaju, ali sada osim požara nesretnim stanovnicima i njihovoj imovini prijete i bande pljačkaša. Stanovnici Los Angelesa postavili su znakove kojima prijete da će pucati na pljačkaše, dok je gotovo 70 kriminalaca uhićeno dok su pokušavali opljačkati evakuirane domove. Među 68 uhićenih je i provalnik koji se prerušio u vatrogasca kako bi dobio pristup uništenim vilama zahvaćenima najgorim požarima koji su ikada zahvatili Los Angeles.

U nedjelju je šerif okruga Los Angeles, Robert Luna, izvijestio o uhićenju lažnog vatrogasca u elitnom Malibuu, području teško pogođenom vatrenom stihijom, dok je pljačkao napuštene i izgorjele kuće uz obalu. Gradske vlasti su se obvezale na strogo kažnjavanje pljačkaša, u skladu sa zakonom, dok se Los Angeles bori s razornim požarima koji i dalje haraju južnom Kalifornijom. Pojačane su sigurnosne mjere u evakuiranim zonama, a imućni stanovnici angažirali su privatne zaštitarske tvrtke da čuvaju njihove domove od pljačkaša nakon što su bili prisiljeni napustiti ih zbog požara, prenosi Daily Mail.

Arturo Garcia, privatni zaštitar, izjavio je za Los Angeles Times kako on i njegov kolega neprekidno bdiju nad luksuznom rezidencijom u Pacific Palisadesu za koju su angažirani, ne znajući kada će se moći vratiti svojim domovima. Garcia, inače zamjenik šerifa, surađuje s Nastecom, lokalnom zaštitarskom agencijom. Zajedno s partnerom, pridružio se vatrogascima i policiji u patroliranju ulicama opustošenog susjedstva. Neki mještani su samostalno postavili upozorenja prijeteći pljačkašima da će "biti ustrijeljeni" ako pokušaju provaliti u njihove kuće. U Malibuu je primijećen sumnjivac prerušen u vatrogasca kako sjedi uz cestu, što je potaknulo šerifa okruga LA, Lunu, da provjeri situaciju.

"Iznenađen sam da smo ga već uhitili", izjavio je Luna. "Predali smo ga LAPD-u jer se lažno predstavljao kao vatrogasac. Zatekli smo ga u pljački kuće." Objasnio je da je muškarac tvrdio kako je povezan s određenom vatrogasnom postajom, no brza provjera otkrila je laž.

Dva požara, onaj u Pacific Palisadesu i Eatonov požar, pokazali su se posebno razornima, odnijevši 24 života, uništivši preko 12.300 objekata i progutavši 40.300 hektara. Luna je izvijestio o 25 uhićenja u blizini evakuacijske zone Eatonovog požara, te dodatnih četvero u području Palisadesa. Guverner Kalifornije Gavin Newsom najavio je u četvrtak angažman 400 pripadnika Nacionalne garde za borbu protiv pljačke, čime je broj službenih osoba na terenu dosegao 8.000. "Onima koji namjeravaju iskoristiti evakuirane zajednice, poručujem jasno: pljačka se neće tolerirati", naglasio je. Istovremeno, nekolicina stanovnika Pacific Palisadesa angažirala je Garciju i njegovog suradnika. Zaštitar je za LA Times izjavio da imaju "brojne" klijente u tom području te da su prošlog tjedna spriječili dvojicu na mopedu u pokušaju pljačke jednog imanja. Također su uhvatili muškarca kako napušta drugu lokaciju s luksuznom torbom koja je, prema njihovim riječima, sadržavala dron i igračku automobil. Dodao je: "Neprestano patroliramo područjem. Pljačkaši odmah prepoznaju svjetla na krovu našeg vozila."

Garcia i njegov kolega uočili su dim koji se počeo širiti iz kuće njihovog klijenta te su promptno zaustavili prolazni kamion kako bi ugasili vatru. Tijekom nedavne konferencije za medije, šerif Luna je oštro upozorio potencijalne pljačkaše: "Razmišljate li o krađi u ovim područjima, budite upozoreni -." Dodao je da će prisutnost Nacionalne garde "osnažiti našu poruku i spriječiti daljnju viktimizaciju već pogođenih stanovnika." Lihui Xu, stanovnica Altadene blizu ishodišta požara, doživjela je mješovitu sreću - njena kuća je preživjela, ali je opljačkana. Šezdesetdvogodišnjakinja je, vrativši se kući nakon evakuacije, otkrila da su nestale dizajnerske torbe i obiteljski nakit. Kroz suze je izjavila za New York Times: "Nisam stigla ni popisati sve što je ukradeno." Kristina Mason (43) iz Pacific Palisadesa željela je hitno osigurati svoju kuću i spasiti dragocjenosti, no policija joj je zabranila pristup evakuacijskoj zoni.

"Kuće koje su ostale netaknute predstavljaju lake mete za pljačkaše, što je ozbiljan problem", izjavila je gospođa Mason za New York Times. Požar u Palisadesu opustošio je elitno područje Pacific Palisadesa, uništivši domove slavnih ličnosti poput Milesa Tellera, Anthonyja Hopkinsa i Mela Gibsona, prije nego što se proširio prema Malibuu i Santa Monici. Eaton požar zahvatio je unutrašnje dijelove, uključujući Pasadenu. Zabrinutost su izazvali i drugi požari u različitim stadijima, među kojima su oni u Hollywood Hillsu i blizu luksuznog imanja Kardashianovih u Calabasasu. Imućniji stanovnici u evakuiranim zonama angažirali su privatne zaštitarske tvrtke za čuvanje svojih domova i imovine od pljačkaša do dopuštenog povratka. Luna je izvijestio o uvođenju policijskog sata u Palisadesu od 18:00 do 06:00. "Izbjegavajte ta područja osim ako niste hitna služba ili imate neodgodiv razlog za prisutnost", naglasio je.

Šerif Luna izrazio je razumijevanje za želju vlasnika da se vrate svojim domovima i procijene štetu, ali je naglasio: "Suosjećamo s vašim potrebama, no sigurnost je prioritet. Mnoga područja i dalje su opasna poput ratne zone." Palisades požar pokazao se najvećim u Los Angelesu, progutavši 23.707 hektara, dok je Eaton požar u Pasadeni odnio najviše života - 11, uništivši 14.117 hektara. Dvije osobe su pritvorene pod sumnjom da su pokušale izazvati dodatne požare. Porijeklo Palisades i Eaton požara još se istražuje, a energetska kompanija Edison International pod lupom je zbog moguće povezanosti s jednim od manjih, sada kontroliranih požara. Vatrogasci, već na izmaku snaga, ne posustaju u naporima da obuzdaju vatrenu stihiju prije nego što najavljeni snažni vjetrovi potencijalno ugroze neke od najprepoznatljivijih gradskih lokacija.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje o snažnim vjetrovima brzine do 112 km/h, koji bi mogli od nedjelje navečer do srijede uzrokovati naglo širenje požara. Posebno su ugrožena područja sjeverno od linije Point Dume-Glendale. Ariel Cohen, meteorologinja iz Nacionalne meteorološke službe, izjavila je za Los Angeles Times: "Postoji opasnost od eksplozivnog rasta požara, osobito od kasnih večernjih sati ponedjeljka do srijede, kako vjetrovi jačaju." Naglasila je važnost hitnog postupanja po nalogu za evakuaciju: "Svaka sekunda može biti presudna za vaš život." Iako je prerano za preciznu procjenu financijskih posljedica, očekuje se da će ovi požari biti najskuplji u povijesti SAD-a, s dalekosežnim učincima izvan Kalifornije. Desetci tisuća raseljenih stanovnika Los Angelesa ostali su bez gotovo svega, što će rezultirati ogromnim isplatama osiguravajućih društava. Posljedično, očekuje se porast premija osiguranja diljem zemlje. Prema preliminarnoj procjeni AccuWeather-a, štete premašuju 135 milijardi dolara. Ovakvi razmjeri katastrofe utjecat će na savezne programe, destabilizirati tržište osiguranja i značajno promijeniti živote mnogih Amerikanaca.

FOTO Meghan Markle i princ Harry tješili žrtve požara u Los Angelesu, dijelili im hranu