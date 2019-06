Lasić: Fehir je lažljivac i varalica

Krunoslav Fehir je lažac i varalica kojem je jedini cilj bio osvetiti se Branimiru Glavašu. On je uvijek bio politički aktivan, a nakon što je dobio status zaštićenog svjedoka jedini cilj mu je bio osvetiti se Glavašu. Od Fehira sam dobio poruku da poručim bivšem načelniku osječke policije Dubravku Jezerčiću da pazi što priča - kazao je među ostalim Željko Lasić, bivši osječki policajac koji je na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočio u nastavku suđenja Branimiru Glavašu i ostalima optuženim za ratni zločin nad civilima počinjen u Osijeku 1991.

Za Fehira je kazao da mu je bio kućni prijatelj koji je prevario mnoge pa i njega. Lasić je svjedočio i okolnostima uhićenja Nikole Vasića, koji je prema optužnici pretučen. Kazao je da je prilikom pretrage Vasićeva stana nađena automatska puška zbog čega je Vasić kazneno prijavljen.

- Kada su ga dovodili, Vasić je dobio nekoliko šamara od pričuvnih policajca jer se znalo da je on pripadnik četničkih formacija. Jedan od tih policajaca je bio Dragan Bunić koji je u studenom 1991. napustio hrvatsku policiju i pridružio se snagama Republike Srpske. Kasnije sam čuo da je Vasić prijavljen zbog pobune te razmijenjen - kazao je Lasić.

Inače svjedoci koji su o Vasićevom uhićenju svjedočili na prošloj raspravi te koji su Vasića ispitivali, kazali su da nije utvrđeno da je Vasić počinio neko kazneno djelo.

U svom iskazu Lasić je kazao i da je jedan policajac radio pritisak na njega ne bi li povezao ubojstvo jednog vozača kamiona bošnjačke nacionalnosti s Glavašem.

- Tom sam policajcu kazao da je taj događaj čist i da Glavaš nema veze s tim - rekao je svjedok.

Krunoslav Ižaković, bivši zaposlenik Sekretarijata za narodnu obranu kazao je da nema nikakvih saznanja o onome što se događalo u dvorištu sekretarijata u to vrijeme. Kazao je da je u Osijeku u to vrijeme bilo potpuno zamračenje, a tvrdio je da “Glavaš nikad nije naređivao uhićenja, zlostavljanja i likvidiranja civila”. Slično je svjedočio i Ištvan Miholić, koji je uz to Fehira opisao kao potrčka.

- Njega su zvali Traubisoda jer je unutar Sekretarijata raznosio sendviče i sokove - kazao je svjedok.

Svjedočili su i Ladislav Bece, krim tehničar koji je bio pozvan na očevid nakon ubojstva Čedomira Vučkovića i Dragan Popović, bivši šef Odjela za kriminalističke poslove PU osječko-baranjske. Bece je kazao da je u Osijeku u to vrijeme bilo potpuno zamračenje, a rekao je i da na njega nitko nije utjecao na njega prilikom očevida. Popović je kazao da je pozvan na očevid u dvorište zgrade Sekretarijata te da je upitao njemu nepoznate osobe jesu li vidjeli istražnog suca.

- Netko od njih mi je rekao da je sudac otišao pozdraviti Glavu što se, vjerojatno, odnosilo na Glavaša - kazao je Popović.