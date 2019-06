Svjedok Fehir ispričao detalje zločina: Glavaš je rekao da zarobljenika treba likvidirati

Na zagrebačkom Županijskom sudu počelo je ponovljeno suđenje Branimiru Glavašu i ostalima optuženima za ratni zločin u Osijeku 1991.

Optuženi su u tzv. slučajevima selotejp i garaža, a tereti ih se za ubojstva civila srpske nacionalnosti. Suđenje se ponavlja nakon što je Ustavni sud ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu.

Optuženi niječu krivnju, a na klupu za svjedoke sjeo je Krunoslav Fehir koji je tijekom prvog suđenja bio krunski svjedok.

Fehir je u svom iskazu govorio o onome što se događalo na dan kada je ubijen Čedomir Vučković. Rekao je da je Zoran Brekalo dovezao dvojicu civila za koje je tvrdio da su teroristi. Ispitivao ih je u garaži te odlazio u sekretarijat kod Glavaša.

– Oko 21 sat s Brekalom sam ušao u garažu i tada sam prvi put vidio akumulator. Brekalo je nosio malu posudu i u nju je izlio neku tekućinu koju je dao Vučkoviću da pije. Poslije sam čuo da je to kiselina. Brekalo je izletio iz garaže i mene gotovo izgurao. On je otišao u sekretarijat, a ja sam ostao pred garažom. Malo poslije čuo sam neke udarce i vrata garaže su se otvorila. Vučković je izišao i krenuo prema meni. Vikao sam mu da stane. A onda sam zapucao i ispalio više hitaca i on je pao – ispričao je Fehir.

Nakon toga čula se vika, a Glavaš je, kaže Fehir, vikao da se pogase svjetla. Više ljudi, a među njima i Glavaš, došli su do Fehira i pitali što se dogodilo. Glavaša je, kazao je Fehir, zanimalo što se dogodilo i što je drugi zarobljenik vidio.

– Drugi je zarobljenik bio u garaži i nije se micao. Glavaš je rekao da ga treba likvidirati jer je vidio što se dogodilo. On ga je zvao teroristom. Došao je i moj otac koji me odveo u obližnju školu. Uzeo mi je oružje i rekao što da kažem istražnom sucu koji će raditi očevid – kazao je Fehir.

Glavaš se nakon izlaska iz zatvora vratio u politiku pa je trenutačno saborski zastupnik koji svojim glasom podržava Vladu Andreja Plenkovića. Tužitelj je na suđenju ostao kod svog ranijeg uvodnog govora, a Glavaševa obrana navodi da nije riječ o ratnom zločinu već o ubojstvima počinjenima u ratu.

Obrana smatra i da se optužnica temelji na nezakonitim dokazima, među kojima je i Fehirov iskaz. Traže da se on ispita tijekom rekonstrukcije. Obrana je istaknula i da Fehirov status nije riješen. Prema stavu obrane, on je izgubio status krunskog svjedoka, čime je vraćen u status osumnjičenika pa je samim time njegov status svjedoka neriješen. Obrana tvrdi da tužiteljstvo, prije nego što Fehir svjedoči, treba reći je li protiv njega obustavljena istraga.