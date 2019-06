Fehir: Brekalo je izlio nešto iz akumulatora i natjerao Vučkovića da to popije

Povišenim glasom, oboružan hrpom dokumenata i podosta nervozan, Branimir Glavaš, saborski zastupnik i optuženik za ratni zločin, jučer je vijeću zagrebačkoga Županijskog suda pod predsjedanjem sutkinje Tanje Pavelin žustro objašnjavao zašto je, po njemu, iskaz svjedoka Krunoslava Fehira – nevjerodostojan.

Detaljno svjedočenje

Fehir je netom prije toga završio svoje svjedočenje u kojem je detaljno opisao što se događalo u Osijeku u kolovozu 1991., odnosno kako je ubijen Čedomir Vučković, jedan od zarobljenih srpskih civila. Njegova smrt bila je stravična jer su ga pod optužbom da je terorist uhitili, ispitivali i tukli, a zatim su ga natjerali da popije kiselinu, nakon čega je i ustrijeljen. Čovjek koji je u njega, prema vlastitom priznanju, ispalio pet, šest hitaca bio je upravo Fehir. Tijekom prvog suđenja Fehir je imao status krunskog svjedoka, odnosno tužiteljstvo je odustalo od njegova kaznenog progona, a on je detaljno iznio što se događalo tog dana kada je ubijen Vučković. U međuvremenu je Ustavni sud ukinuo osuđujuću presudu za Glavaša i ostale, a odlukom Ustavnog i Vrhovnog suda, nakon žalbi obrana, Fehir je izgubio status krunskog svjedoka. Sada je samo “običan” svjedok i kao takav imao je prava ne odgovarati na pitanja kojima bi sebe mogao izvrgnuti kaznenom progonu. No, unatoč tome on je ponovio manje-više isto što je rekao kao krunski svjedok, iako se taj njegov iskaz na ovom suđenju ne može koristiti, odnosno uspoređivati s onim što je sada rekao. Glavaš je Fehira u međuvremenu i kazneno prijavio, a njegova obrana inzistira da tužiteljstvo razriješi njegov status. Po njima on je suosumnjičenik u onome što oni ne zovu ratnim zločinom, nego ubojstvima počinjenima u ratu. Hoće li tužiteljstvo nakon jučerašnjeg Fehirova iskaza i njega sumnjičiti za ubojstvo Vučkovića, tek će se vidjeti.

U međuvremenu je Fehir, koji je u vrijeme događaja inkriminiranih optužnicom u slučajevima koji su kolokvijalno poznati kao Selotejp i Garaža, rekao što se točno događalo tog 31. kolovoza 1991. Kazao je da je on taj dan bio na straži kada je Zoran Brekalo dovezao dvojicu zarobljenih civila za koje mu je kazao da su teroristi.

Morao piti kiselinu

Brekalo ih je, tvrdi Fehir, ispitivao te je odlazio u prostorije sekretarijata u kojima je bio Glavaš. Trajalo je to do 21 sata, a i Fehir je povremeno ulazio u garažu. A onda je, kazao je Fehir, Brekalo došao s nekom kanticom.

– Tek kada smo taj put ušli u garažu, vidio sam da je u kutu akumulator. Brekalo je iz njega nešto izlio u kanticu te je Vučkovića prisilio da to popije. Tada nisam znao da je to kiselina. Kada je Brekalo izlazio iz garaže, skoro me srušio. Otišao je u sekretarijat, a ja sam ostao na straži. U jednom trenutku čulo se nekoliko udaraca i Vučković je izašao iz garaže. Teturao je. Vikao sam mu da stane, a kako on nije stao, zapucao sam. Ispalio sam pet, šest hitaca i on se srušio – kazao je Fehir.

Nakon pucnjave, rekao je, na mjesto događaja došlo je 20-ak ljudi, a među njima i Glavaš.

– Pitao me što se dogodilo i za drugog zarobljenika. Rekao sam mu da je u garaži. Glavaš je tada rekao da i njega treba likvidirati – kazao je Fehir.

Dodao je da je kasnije čuo da je i drugi zarobljenik, a bila je riječ o Đorđu Petkoviću, ubijen. Kada ga je sutkinja Tanja Pavelin pitala zašto je pucao u Vučkovića, Fehir je odgovorio:

– Imao sam 16 godina, rekli su mi da je terorist. Moj je posao bio da čuvam štićenu zgradu, a on je krenuo prema njoj. Nisam ga imao namjeru ubiti, pucao sam da ga zaustavim – kazao je Fehir.

Sva trojica Glavaševih odvjetnika prigovorila su istinitosti Fehirova iskaza kazavši da nijedna riječ tog iskaza nije točna. Glavaš je u svojem prigovoru bio puno opširniji, prilagao je raznu dokumentaciju, iako je većina toga već dostavljena u spis. Tvrdio je da Fehir nije mogao biti snajperist, kao što je tvrdio, da on nikada maloljetnika ne bi pozvao u jedinicu, da se zbog zamračenja nije moglo tako dobro vidjeti kao što je Fehir tvrdio...