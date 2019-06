'U slučaju Selotejp ubijeni su benigni Srbi. Nisu bili velikosrbi i Glavaš je to znao'

Čedomir Vučković imao je ozljede koje su nastale ispijanjem sumporne kiseline. Te su ozljede bile uzrok smrti. Ustvrdio je to Davor Mayer, sudsko medicinski vještak koji na zagrebačkom Županijskom sudu svjedoci u nastavku suđenja Branimiru Glavašu i drugima optuženima za ratni zločin nad zarobljenim srpskim civilima u Osijeku 1991.

Vučković je, kazao je Mayer, imao i dvije prostrjelne rane i to u donjem djelu trbuha i na desnoj podlaktici. Te su ozljede okarakterizirane kao teške. Osim tih ozljeda imao je i neke površinske kao sto su oguljotine i krvni podljevi.

Prema optužnici, Vučkovića su natjerali da popije sumpornu kiselinu nakon čega je u njega pucao Krunoslav Fehir. Fehir je i tom događaju detaljno svjedočio na prošloj raspravi. Prema vještaku, kada je Fehir pucao u Vučkovića, njih su dvojica stajala sučelice jedan drugom.

Na upit tužitelja bi li prostrjelne ozljede bile smrtonosne da nije bilo sumporne kiseline, vještak je kazao da to ovisi o pružanju liječničke pomoći pa se nepovoljan ishod ne može isključiti. No dodao je da takve strijelne ozljede kakve je Vučković imao u pravilu nisu smrtonosne.

Ivan Grujić svjedočio je o uhićenju Nikole Vasića. Kazao je da o tome ne zna ništa te je pojasnio da je Vasića ispitivao zbog sumnje da je sudjelovao u naoružavanju srpskih sela. Vasića se, kazao je Grujić, nije moglo dovesti u vezu s tim pa ga je Grujić predao policiji. Prema optužnici Vasić je pretučen te je imao podljeve i oguljotine. Grujić je kazao da mu Vasić nije izgledao pretučen no dodao je da je teško disao te da je odbio liječničku pomoć.

Zvonko Pejić je pak kazao da je i on kao pripadnik SUZUP-a odlučio sam ispitati Vasića. Kazao je da mu je izgledao neuredno i zapušteno no da na njemu nije vidio ozljede. Rekao je da je Vasića pitao je li ga netko tukao, na sto mu Vasić nije odgovorio.

Glavaševu obranu zanimalo je jesu li tajne službe pratile Glavaša, a svjedok je odgovorio potvrdno. Na upit je jesu li tajne službe ustanovile da je Glavaš stajao iza ubojstva osječkih Srba, svjedok je dao doista nevjerojatan odgovor.

– U slučaju Selotejp ubijeni su benigni Srbi. To su bili beznačajni ali dobri ljudi. Nisu bili velikosrbi i Glavaš je to znao. Znao je da oni ne predstavljaju ugrozu pa smo zaključili da on ne stoji iza toga. No u to vrijeme u Osijeku postojalo je vise oružanih skupina. Mafijaši iz Cepina i grupacija oko Mate Šabića – kazao je svjedok.