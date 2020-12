Kurz službeno potvrdio: Austrija uskoro ide u treći i najrigorozniji lockdown

Predviđanja su se obistinila. Austrija na Štefanje (26. prosinac) ide u treći „tvrdi“ lockdawn, koji bi kako je na konferenciji za novinare u petak navečer rekao austrijski kancelar Sebastian Kurz trebao trajati do 18. prosinca. Za one koji su se voljni testirati i dokazati da su Covid-19 negativni. Za ostale koji izbjegavaju se testirati lockdown i zabrana izlaska iz kuće će trajati tjedan dana dulje tj. do 24. siječnja, a u kupovinu će smjeti izlaziti samo uz obvezno nošenje FFP2 maske.

Prema tome do normalnog života Kurz vidi samo jedan put, a to je testiranje, tako dugo dok cijepljenje stanovništva ne poprimi veće razmjere. „Do ljeta računamo na povratak normalnosti“, dodao je. Napomenuo je kako svi oni građani koji se odazovu pozivu za masovno testiranje brzim antigen testovima stanovništva od 15. do 17. siječnja i budu imali negativan test moći će od 18. siječnja početi normalno živjeti. Kurz je uvodno rekao kako je Vlada zajedno sa stručnjacima i pokrajinskim poglavarima napravila Plan povratka u normalnost, nakon Božića, u tri faze.

Prema njegovim riječima u prvoj fazi od 26. prosinca do 18. siječnja 2021. važno je pooštrenim mjerama brojke novozaraženih „potisnuti prema dolje“.

U drugoj fazi , broj zaraženih koronavirusom Vlada namjerava sniziti masovnim testiranjem, a u trećoj računa na povratak normalnom životu „do početka ljeta“, uz pomoć cjepiva. Najvažnije mjere novog lockdowna, koje na snagu stupaju 26. prosinca obuhvaćaju 24-satni policijski sat odnosno cjelodnevnu zabranu izlaska građana na ulice osim u iznimnim slučajevima, a to su odlazak na posao, u kupovinu, pomoć drugim osobama i fizički i psihički odmor. To podrazumijeva i zabranu dočeka Nove godine na otvorenom. Badnjak i Božić izuzeti su iz ovih mjera i na 24. i 25. prosinac vrijedi ograničenje okupljanja do 10 osoba iz 10 različitih domaćinstava u zatvorenom prostoru.

Te se noći ukida i policijski sat koji je trenutačno na snazi od 20 sati do 6 ujutro. Treći „tvrdi“ lockdown od 26. prosinca na dalje također predviđa zatvaranje svih trgovina osim prehrambenih i drogerija, te zatvaranje radnji i salona uslužnih djelatnosti, frizera, pedikera & CO., koji će opet moći početi s radom tek 18. siječnja. Nastava u školama počinje 7. siječnja i tjedan će se dana održavati na daljinu (E_Learning), a od 18. siječnja predviđen je povratak u školske klupe. Sport na otvorenom, skijanje, klizanje i sl. je dozvoljen, a odluke o puštanju u pogon skijališta, ski-liftova i gondola donose pokrajine samostalno, svaka za sebe. Zapravo u središtu izložene Vladine strategije sprečavanja širenja koronavirusa bilo je masovno testiranje kao mogućnost bržeg povratka iz kriznog u normalni modus življenja.

Kurz je rekao kako će biti uvedeno obvezno testiranje zaposlenika jednom tjedno u određenim skupinama zanimanja kao što su učitelji i pedagozi, uslužni djelatnici s neposrednim kontaktom s kupcima i klijentima, radnici u ugostiteljstvu, trgovini, zdravstveni radnici u kontaktu s pacijentima, osobe u javnom prijevozu te radnici u građevinarstvu. Kako je istaknuto na konferenciji od 18. siječnja kulturne i sportske priredbe moći će posjetiti samo oni koji su testirani i imaju negativan test. Dozvoljeni kapacitet popunjenosti ne smije biti veći od 50 posto, a u zatvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do 500 osoba, a na otvorenom do 750. „U vrijeme pandemije, nažalost nije moguće ići na priredbe i na odmor bez prethodnog testiranja“, istakao je Kurz.

Onima koji još uvijek nisu prepoznali svu ozbiljnost korona situacije je poručio: „U Austriji svaki dan umire više od 100 ljudi od posljedica zaraze koronavirusom. To je razlog zašto se mora ići ovim putem solidarnosti tako dugo dok nas cjepivo ne vrati u normalnost“. Napomenuo je kako je cilj novih pooštrenih mjera spustiti sedmodnevnu incidenciju zaraženih osoba ispod 100 na 100.000 stanovnika. Kako bi naglasio značaj smanjenja socijalnih kontakata za božićne i novogodišnje blagdane, austrijski je kancelar poručio Austrijancima: „Moja velika molba je da se od 26. prosinca ne susrećete s nikim više“. Potkancelar Werner Kogler, ministar zdravlja Rudolf Anschober i ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer, svaki iz svog kuta gledanja govorili su o novim, strogim mjerama ponovnog „zaključavanja Austrije“.

Kogler je istaknuo kako će kod rastućih brojki zaraze pokrajine regionalnim mjerama morati odmah reagirati. „Zajednički cilj je da se ne smije na dulje vrijeme preopterećivati intenzivno medicinske i bolničke kapacitete“, dodao je. Kako je ujedno i ministar sporta i kulture Kogler je dao kratak pregled novih mjera na tim područjima. I njemu je, kao i kancelaru, središnja poruka bila: „testirati, testirati i testirati“. Za sport na otvorenom je rekao kako je „poželjan“ zbog kretanja ljudi, a za kulturni život je ustvrdio kako je njegov povratak planiran od 18. siječnja, ali u „ograničenoj mjeri“ i uz posebne sigurnosne koncepte. Ministar unutarnjih poslova Nehammer je istakao kako je od sutra na snazi „strogi režim“ ulaska u Austriju: „Tko ulazi u Austriju mora računati s 10-dnevnom karantenom. Prekid karantene je moguć tek nakon pet dana, odlaskom na test, koji mora biti negativan“.

Sve putnike koji namjeravaju ući u Austriju upozorio je da obvezno pri prelasku granice kod sebe moraju imati propisani obrazac o samoizolaciji. Ministar zdravlja Anschober je iznio prognoze stručnjaka i Korona komisije koja je ustanovila neophodnost uvođenja trećeg lockdowna kako bi se dodatno smanjili socijalni kontakti, koji su glavni razlog širenja koronavirusa.